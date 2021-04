Kampf dem Plastik in Gewässern

Am 1. Mai 2021 startet die länderübergreifende Citizen-Science-Aktion „Plastic Pirates – Go Europe!“, bei der sich Jugendliche in ganz Europa aktiv am Umweltschutz beteiligen. Zwei Monate lang spüren die 10- bis 16-Jährigen in Gruppen den Plastikmüll in und an den Gewässern ihres Wohnorts auf, sammeln und dokumentieren ihn. Die Daten ihrer an Flüssen und Bächen gefundenen Plastikstücke werden zur weiteren Auswertung beim Rat der Europäischen Union eingereicht und die Ergebnisse schließlich auf einer Online-Karte sichtbar gemacht.

Durch zunächst vielleicht kleine Flüsse im Binnenland, die sich mit anderen Flüssen verbinden, wird irgendwann das Meer erreicht. Leider werden durch die kleinen und großen Flüsse nicht nur Fische und Pflanzenreste Richtung Meer bewegt. Auch unterschiedlichste Arten von Plastikmüll – für das menschliche Auge kaum sichtbare Partikel genauso wie Joghurtbecher oder ganze Plastiktüten – finden mit der Zeit ihren Weg ins Meer, wo sie erheblichen Schaden anrichten.

Die Mission der Plastic Pirates

Diesen Müll schon an den Ufern von Flüssen und in Gewässernähe zu „kapern“ ist die europaweite Aufgabe der Plastic Pirates. Durch die Erfassung von Plastikmüll und den Upload von Daten zum untersuchten Müllvorkommen helft die Schulklassen oder außerschulischen Jugendgruppen, die gewässernahe Umweltverschmutzung zu erforschen und für alle teilnehmenden Teams zum Vergleich sichtbar zu machen.

Mit der Gemeinschaftsaktion wollen die Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsministerien Deutschlands, Portugals und Sloweniens vom Rat der Europäischen Union die Bedeutung und den Schutz von Gewässern als natürliche Ressourcen bewusster machen sowie internationale Forschungszusammenarbeit fördern. Geplant ist eine Ausweitung der Aktion auf die gesamte Europäische Union, sodass zukünftig weitere Länder an der Aktion teilnehmen, um die Plastikverschmutzung gemeinsam zu bekämpfen.