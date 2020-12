Adventsrallye durch Verden

× Erweitern © DPM Verden Außenansicht Deutsches Pferdemuseum

Normalerweise locken gerade zur Weihnachtszeit Mitmachaktionen Familien mit Kindern in die Museen. Weil das in diesem Jahr nicht geht, haben sich die Pädagoginnen vom Pferdemuseum und dem Historischen Domherrenhaus in Verden eine schöne Alternative ausgedacht: Beim winterlichen Spaziergang durch die festlich geschmückte Fußgängerzone gilt es, kleine Aufgaben zu lösen. Die Rallye vom Domherrenhaus über den Holzmarkt bis zum Pferdemuseum umfasst Fragen wie „Wie viele Schneeflocken hat Frau Schulenburg an ihre Fenster geklebt?“, „Worauf sitzen Erik und Pelle?“ oder „Wie viele Sterne leuchten in dieser Straße?“ Wer alle 10 Fragen beantwortet hat, schreibt noch seinen Absender auf den Zettel und steckt ihn in den Briefkasten von einem der beiden Museen. Mit etwas Glück kann man dann ein Überraschungspaket gewinnen und erfährt in der Antwort, ob man die richtigen Lösungen gefunden hat.

Einsendeschluss ist am zweiten Weihnachtsfeiertag, den 26. Dezember 2020. Der Rallye-Fragebogen kann hier runtergeladen und ausgedruckt werden.