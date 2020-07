× Erweitern © Scio Verlag Bremen kunterbunt für Kinder, das Scio-Verlags-Team

Aus einem Uni-Projekt ist 2019 in Bremen ein kleiner Verlag entstanden, der schon fleißig seine ersten Bücher veröffentlicht hat: „Bremen Kunterbunt“ heißt der erste deutsche Reiseführer, mit dem Kinder selbstbestimmt eine Städtereise planen können. Die Städte Hamburg und Berlin sollen bald folgen.

Der neueste Band „Bremen Kunterbunt“ versammelt die vier Einzelbände, die anstelle „Kunterbunt“ die Farben Gelb, Blau, Grün und Rot im Titel tragen und die für Kinder interessantesten Seiten Bremens farbenfroh und liebevoll gestaltet präsentieren:

Kunter-Grün für Naturfreunde, Kunter-Blau für alle Actionbegeisterten, Kunter-Rot für Forscher- und Entdeckerïnnen und Kunter-Gelb für alle Reiselustigen. Auf jeweils 60 Seiten sind hier Attraktionen und Freizeit-Möglichkeiten zusammengetragen, jeder Einzelband ist für 8,90 Euro zu haben. Wer sich nicht festlegen mag, entscheidet sich für Bremen Kunterbunt, da finden sich auf 240 bunten Seiten für 19,90 Euro alle Inhalte aus den vier Minibüchern zusammen. Neben Bildern und den Bremer Stadtmusikanten sind hier auch Kinderrätsel und Gutscheine für verschiedene Locations in der Stadt zu finden. Und natürlich sind da nicht nur Tipps für Gäste der Stadt versammelt, auch kleine und große Bremerïnnen können viele Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps entdecken. Alle Bücher sind bei Leuwer am Wall und dem Leseland im Viertel erhältlich oder können in jeder Thalia-Filiale bestellt werden.

© Scio Verlag Bremen Kunterbunt, Verlagshund Leo

Hinter dem kreativen Start-up stehen vier Menschen und ein Hund: Die Geschwister Alicia Abramoswki und Christian Armerding sowie Franziska und Andreas Thomas, die sich mit ihren unterschiedlichen Talenten wie Schreiben, Zeichnen, Gestalten und Rechnen zu einem kreativen Verlagsteam ergänzen. Und Hund Leo passt auf alle auf.

Hier geht’s zum Angebot des Scio-Verlags.