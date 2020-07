Meer malen

× Erweitern Kinderaktion Malwettbeerb Zugvogeltage Diesen Säbelschnäbler hat Leon für die Kinderaktion 2019 gemalt.

Malaktionen für Kinder sind in diesem Frühjahr und Sommer ja nicht gerade selten, aber diese hier ist schon ein echter Klassiker für Nordlichter: Auf die Kinderaktion im Rahmen der Zugvogeltage sind junge Künstlerïnnen jedes Jahr aufs Neue gespannt.

Die Nationalparkverwaltung freut sich auch 2020 wieder auf Kunstwerke von Kindern bis 14 Jahre. Bei ihren Zugvogelbildern sollen dieses Mal den Schnäbeln der Vögel besonders viel Beachtung geschenkt werden. Denn der „Titelvogel“ der 12. Zugvogeltage ist der Säbelschnäbler, den man an seinem besonders langen, nach oben gebogenen Schnabel erkennt. Damit schwenkt er durch flaches Wasser und wirbelt die kleinen Schnecken und Würmer auf, die ihm besonders gut schmecken.

Aber im Wattenmeer kommen noch mehr Vögel mit auffälligen Schnäbeln vor. Der Brachvogel zum Beispiel kann mit seinem langen, gebogenen Schnabel Würmer und Muscheln erreichen, die ganz tief im Wattboden stecken. Auch Pfuhlschnepfen und Austernfischer haben ziemlich lange Schnäbel, Sandregenpfeifer dagegen ganz kurze. Besonders witzig sieht der Löffler aus, dessen Schnabel wie ein riesiger Löffel wirkt. Damit kann er sehr gut kleine Fische und Krabben fangen. Und wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass alle Vögel verschiedene Schnäbel haben. Das ist praktisch, denn so erreichen alle unterschiedliche Nahrung und kommen sich bei der Futtersuche nicht in die Quere.

Kinder, die keine Gelegenheit zu Vogelbeobachtungen vor Ort im Nationalpark-Haus haben, können sich natürlich auch in Büchern oder Internetfilmen über Wattenmeer-Vögel inspirieren lassen und ihre Modelle mit besonders beachtenswerten Schnäbeln finden.

Die Bilder sollten auf DIN-A3-Papier im Querformat gemalt werden und spätestens am 14.10.2020 in einem der Nationalpark-Häuser abgegeben oder an die Nationalparkverwaltung geschickt werden:

Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Stichwort: Zugvögel, Virchowstr. 1, 26382 Wilhelmshaven. Name, Alter und Adresse bitte gut leserlich auf die Rückseite des Bildes schreiben!

Unter allen Kindern, die sich mit einem Bild an der Kinderaktion beteiligen, werden 10 Minox-Ferngläser (MINOX X-lite 10x42) verlost! Jedes eingesandte Bild hat die gleiche Chance, zu gewinnen. Die Kinderaktion ist kein Wettbewerb, es geht ums Mitmachen und nicht um „das schönste Bild“. Alle Bilder werden auf zugvogeltage.de/kinderaktion veröffentlicht, wo man auch die Werke der vergangenen Kinderaktionen findet.