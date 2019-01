Ins Kino statt ins Klassenzimmer

× Erweitern SchulKinoWoche Bremen Cinema hall

Lehrer*innen aufgepasst: Die Anmeldephase für die 14. Schulkinowoche ist gestartet!

Vom 25. bis zum 29. März präsentiert das City 46 in Kooperation mit "Vision Kino" 155 inhaltlich und filmästhetisch anspruchsvolle Kinofilme für alle Schularten und Altersstufen in zahlreichen Kinos in Bremen und Bremerhaven.

Zum vierzehnten Mal sind dann alle Schulen des Bundeslandes dazu eingeladen, das Klassenzimmer mit dem Kinosaal zu tauschen, die Film- und Medienkompetenz ihrer Schüler*innen zu stärken und medienpädagogisch begleitete Vorführungen zu erleben.

Zum festen Programm gehören die Kinoseminare, von Referenten begleitete Filmvorführungen mit anschließender Diskussionsrunde, kostenlose Unterrichtsmaterialien zur Vor- und Nachbereitung der besuchten Filme im Unterricht, filmpädagogische Fortbildungen zur Vorbereitung der Arbeit mit Film im Unterricht sowie Schulvorstellungen zum ermäßigten Eintrittspreis von 3,50 € an fünf Vormittagen in allen Kinos in Bremen und Bremerhaven.

Die SchulKinoWoche Bremen ist eine anerkannte Bildungsmaßnahme des Bundeslandes und wird unterstützt von der Bildungssenatorin. Weitere Informationen zum Filmprogramm, Sonderveranstaltungen und zum Anmeldeverfahren auf www.schulkinowochen-bremen.de