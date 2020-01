Ins Kino statt ins Klassenzimmer

× Erweitern Auerhaus @ Warner Bros. Schulkinowochen 2020

Eltern, Lehrkräfte und Schülerïnnen aufgepasst: Die Anmeldephase für die 15. Schulkinowoche Bremen ist gestartet - und diese Kinobesuche sind als Unterrichtszeit anerkannt!

Vom 16. bis zum 20. März 2020 präsentieren ausgewählte Kinos in Bremen und Bremerhaven eine Auswahl von 45 für den Unterricht wertvollen Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilmen. Schulklassen aller Schularten und Jahrgangsstufen sind eingeladen, das Klassenzimmer mit dem Kinosaal zu tauschen, sich produktiv mit dem Medium Film auseinanderzusetzen und das Kino als Kultur- und Lernort kennenzulernen.

Roads © Studiocanal Schulkinowochen

Die Vielzahl an thematischen Schwerpunkten und Sonderprogrammen reicht dabei vom Filmprogramm zum Wissenschaftsjahr 2020 – Bioökonomie über das Sonderprogramm 30 Jahre Deutsche Einheit bis hin zur Neuauflage des Filmprogramms zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Unter dem Motto "17 Ziele – EINE Zukunft" können sich Schülerïnnen über Filme mit ausgewählten Zielen der Agenda 2030 auseinandersetzen und zudem ihre eigene Schule auf Nachhaltigkeit überprüfen und eine Überraschung für ihre Klasse gewinnen.

Passend zu den Abiturthemen im Fach Deutsch stehen zwei Literaturverfilmungen zur Auswahl und Filmkomponist André Feldhaus gibt einen Workshop zu Filmmusik.

© André Feldhaus Workshop Filmmusik

Zum festen Programm gehören die Kinoseminare, von Referenten begleitete Filmvorführungen mit anschließender Diskussionsrunde, kostenlose Unterrichtsmaterialien zur Vor- und Nachbereitung der besuchten Filme im Unterricht, filmpädagogische Fortbildungen zur Vorbereitung der Arbeit mit Film im Unterricht sowie Schulvorstellungen zum ermäßigten Eintrittspreis von 4 Euro an fünf Vormittagen in allen Kinos in Bremen und Bremerhaven.

Die SchulKinoWoche ist eine anerkannte Bildungsmaßnahme für Bremen und Bremerhaven wird unterstützt von der Bildungssenatorin. Hier geht's zum Programm, sortiert nach Klassenstufen!