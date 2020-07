1000 Schwimmabzeichen für Drittklässler

× Erweitern Bremer Bäder GmbH © Marcus Meyer Photography Schwimmunterricht bei den Bremer Bädern

Wegen Corona musste das Schulschwimmen der dritten Klassen vorzeitig abgebrochen werden. Im Rahmen von Intensivschwimmkursen während der Sommerferien sollen die Kinder jetzt doch noch die Möglichkeit bekommen, ihre Abzeichen zu bekommen.

Dafür will die Senatorin für Kinder und Bildung zusammen mit der Bremer Bäder GmbH, dem DLRG Landesverband Bremen e.V. sowie dem Landesschwimmverband Bremen mit dem Projekt „1.000 Abzeichen“ sorgen. Der Name ist Programm, denn Ziel ist es, insgesamt 1.000 erfolgreiche Schwimmprüfungen in den Sommerferien 2020 abzunehmen.

Die Intensivschwimmkurse werden im Sportbad Uni und teilweise im Freibad Blumenthal unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Die Kurse finden im Zeitraum vom 20. Juli bis 21. August 2020 statt, ein Kurs findet an fünf aufeinanderfolgenden Tage mit jeweils einer Stunde pro Tag statt. Dabei werden die Kinder von erfahrenen Kräften der Bremer Bäder und des Landesschwimmverbandes angeleitet. Über 2.500 Eltern in Bremen wurden durch Briefe über ihre Schulen über die Schwimmkurse informiert, der genaue Ort und die Zeit der Kurse werden den Eltern mitgeteilt.

An dem Schwimmunterricht nehmen Kinder teil, die bisher noch keine Schwimmprüfung abgelegt haben oder im Besitz des Seepferdchen-Abzeichens sind. Dazu gehören ebenfalls Nachwuchsschwimmer der DLRG und der Bremer Schwimmvereine.

Weitere Angebote zur Förderung der Schwimmfähigkeit von Nicht-Drittklässlern werden von der Bädergesellschaft aktuell geplant.