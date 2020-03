Für mehr Sicherheit im Wasser

× Erweitern Bremer Bäder GmbH © Marcus Meyer Photography Schwimmunterricht bei den Bremer Bädern

Kinder müssen frühzeitig schwimmen lernen, um Sicherheit im Wasser zu erlangen, wodurch Badeunfälle vermieden werden können. Darüber hinaus fördert es die Gesundheit und stärkt das Selbstbewusstsein des Nachwuchses.

Aus diesem Grund bietet die Bremer Bäder GmbH das gesamte Jahr hindurch verschiedene Schwimmkurse an, in den Schulferien zusätzlich auch noch Intensivschwimmkurse.

Die regulären Kurse umfassen Angebote für Kinder ab fünf Jahren zum Erreichen des Seepferdchen-, Bronze-, Silber- oder Gold-Abzeichens. Natürlich gibt es aber auch schon Schwimmunterricht für die Kleinsten – also ab drei Monaten – und für Erwachsene.

Bei der Bremer Bäder GmbH gilt für alle Standorte ein einheitliches Schwimmlernsystem, um zu gewährleisten, dass es keine Qualitätsunterschiede gibt. Die jeweiligen Kurse sind an die Altersgruppen angepasst, damit sich jeder junge Schwimmer im Wasser wohlfühlen kann. Systematisch Schwimmen lernen sollten Kinder ab ca. fünf Jahren. Dabei erlernen sie koordinative, konditionelle sowie kognitive Fähigkeiten. Wenn bereits frühzeitig Erfahrungen im Bewegungsraum Wasser gesammelt werden sollen, empfiehlt sich die Teilnahme an einem Stadtmusikanten-Kurs – ein Angebot zur Wassergewöhnung. Wenn also einem sicheren Badespaß nichts mehr im Weg stehen soll, ist es ratsam, den Nachwuchs rechtzeitig zum Schwimmunterricht anzumelden.

Weitere Informationen gibt es direkt in den Schwimmbädern, im Bremer Bäder-Shop bei Karstadt Sports sowie auf www.bremer-baeder.de.