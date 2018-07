Shoppen und Gutes tun

× Erweitern Notruf Mirjam Shoppen für den guten Zweck

Gebt es zu, beim Drogerie-Shopping könnt ihr euch nur ganz schwer bremsen? Zumindest am 10. August ist das ganz ohne schlechtes Gewissen ausdrücklich erlaubt! Denn dann sitzt bei dm in Gröpelingen eine ganz besondere Mitarbeiterin an der Kasse: Regina Bukowski ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Projekt Notruf Mirjam und alle Einnahmen, die sie zwischen 16 und 17 Uhr kassiert, gehen an das ehrenamtlich betriebene Krisentelefon für Schwangere und Mütter.

Wir empfehlen, schon um 15.30 Uhr in die dm-Filiale in Gröpelingen (zwischen den BSAG-Haltestellen Lindenhofstraße und Gröpelingen), zu kommen und den Einkaufswagen zugunsten von Notruf Mirjam ordentlich vollzupacken!