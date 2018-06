× Erweitern Foto: Kinderschutzbund Bremen / Daniela Buchholz Sommerferien ohne Stress

Sobald die Sommerferien starten, heißt es für tausende Kinder wieder sechs Wochen ohne Schule. Doch das bedeutet nicht automatisch, dass Kinder den Sommer für sich haben. Oft fehlt es Eltern an Zeit für ihre Kinder oder sie verplanen die Ferien der Schülerinnen und Schüler eigenmächtig. Das sorgt für Stress und Streit in den Familien. Denn Kinder haben ein Recht auf Erholung und Freizeit, so sieht es Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention vor.

„Erholung und Freizeit sind für Kinder sehr wichtig. Mit den Eltern eine gute Zeit verbringen, zusammen etwas Neues erleben, das stärkt die Kinder und das Familienleben insgesamt“, betont Kathrin Moosdorf, Geschäftsführerin des Kinderschutzbund Bremen. Viele Kinder wünschen sich ihre Freizeit gemeinsam zu gestalten. Der Kinderschutzbund Bremen rät Eltern daher, mit ihren Kindern die Sommerferien zu planen und hat Tipps für kinderfreundliche Erlebnisse gesammelt, die regional und kostengünstig sind:

Das Tiergehege im Bürgerpark besuchen und anschließend auf dem angrenzenden Spielplatz ein Eis essen

Natur entdecken in der Kinderwildnis auf dem Stadtwerder

Ein Picknick am Werdersee oder auf einem Spielplatz in der Nähe

Gemeinsam Fußball spielen auf dem Bolzplatz

Eine Fahrradtour durch das Blockland

Minigolf spielen im Bürgerpark oder Discgolf im Weseruferpark in Rablinghausen

Mit der Siewallfähre übersetzen und am Weserstrand die Sonne genießen

Bei schlechtem Wetter ein neues Gesellschaftsspiel ausprobieren, gemeinsam eine spannende Geschichte lesen oder einen Ausflug in die Bibliothek machen

Und besonders wichtig im Sommer: Viel Eis essen gehen. Es muss also keine teure Fernreise sein, um in den Sommerferien gemeinsam etwas Tolles zu erleben.