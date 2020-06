Sommerkino für Kurze

× Erweitern © kinderfilmwelt.de Die Schatzritter

In den großen Ferien 2020 können Kinder mit dem Kinoticket in die weite Welt verreisen: Seit dem Beschluss, dass die Kinos in Bremen wieder öffnen dürfen, arbeiten die Betreiber der Säle auf Hochtouren am Programm für die Leinwände.

Das familienfreundliche City 46 in der Innenstadt hat sich neben dem Hygienekonzept auch gleich um ein besonderes Programm für seine kleinen Gäste gekümmert: Am 4. Juli startet hier das Sommerkino für Kinder, mit dem sie ihr Fernweh stillen können, falls der Urlaub in diesem Jahr ausfällt. Im Kinosessel gehen sie auf zweistündige Filmfantasiereisen, tauchen in Abenteuer in fremden Ländern ein, mal geht’s in die Berge, mal raus aufs Meer, in die Großstadt oder aufs Land. Überall gibt es eine Menge zu erleben. Gut für die Umwelt ist das sowieso und die Freunde können auch alle mitkommen.

Jeden Samstag und Sonntag um 15:30 Uhr geht die Reise im Kinosaal vom CITY 46 los, die Tickets kosten nur 3 Euro für Kinder, 6 für Erwachsene, und die aktuellen Filme sind unter city46.de zu finden.