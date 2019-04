Studium und Stipendien für alle

× Erweitern © Elternkompass Elternkompass

Eine gute Bildung soll nicht an finanziellen Hürden scheitern: Daher gibt es Stipendien, die längst nicht nur den Einserkanditaten vorbehalten sind.

Viele Eltern, Schülerinnen, Schüler und Studierende rechnen sich wenige Chancen auf ein Stipendium aus, weil sie die eigenen Leistungen für nicht ausreichend halten. Dabei haben nicht nur Einserkandidaten Chancen auf eine Förderung. Gerade auch gesellschaftliches Engagement oder biographische Hürden spielen bei der Vergabe von Stipendien eine wichtige Rolle.

Über 2500 Stipendiengeber unterstützen bedürftige und begabte Studierende regional, fachspezifisch oder bundesweit mit finanzieller und ideeller Förderung. Die Stiftungen und Förderwerke entscheiden nicht nur nach Leistungen in Abitur und Studium, sondern achten auch besonders auf ehrenamtliches Engagement und familiären Hintergrund oder biographische Besonderheiten der Bewerberinnen und Bewerber, wie Migrationsgeschichte, Schicksalsschläge, körperliche Einschränkungen und Krankheiten.

Insbesondere für junge Menschen, für die ein Studium keine Selbstverständlichkeit ist, sind die Chancen auf ein Stipendium gestiegen. Verschiedene Stiftungen ermuntern verstärkt Studierende, deren Eltern selbst nicht studiert haben oder die wenig Geld zur Verfügung haben, sich um ein Stipendium zu bewerben.

Um im Dschungel der Studienmöglichkeiten und Auswahlkriterien nicht den Überblick zu verlieren, bietet der Beratungsservice Elternkompass Orientierungshilfe und lotet alle Finanzierungsmöglichkeiten gründlich aus. Die kostenfreie Beratungshotline richtet sich an interessierte Eltern, Studierende, Schülerinnen und Schüler. Das Beratungsteam ist unter der Telefonnummer 030-278906777 oder per E-Mail an service@elternkompass.info erreichbar.