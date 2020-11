Weihnachtsmarkt für Zuhause

× Erweitern © Marina Scharenberg Süßigkeiten Lieferservice

Ein Bummel unter Sternen durchs leuchtende Budendorf, der Duft gebrannter Mandeln, handgemachte Geschenke – so bringen wir uns normalerweise in Festtagsstimmung. Und dieses Jahr? Lassen wir uns die süßen Leckereien nach Hause bringen!

Weil die Märkte nicht öffnen dürfen, holen wir uns ein bisschen Christmarkt-Stimmung inklusive Zuckerduft nach Hause: mit Süßigkeiten von echten Marktschaustellern. Dafür haben wir uns den Lieferdienst der Familie Koken, die normalerweise auf Jahrmärkten im ganzen Land unterwegs sind, herausgesucht. Auf ihrer Internetseite sind individuell beschriftete Lebkuchenherzen, gebrannte Nüsse und Mandeln, Popcorn, Zuckerwatte, Fruchtgummi und Lakritz bis hin zu Geschenkboxen für verschiedene Anlässe im Lieferangebot. Bestellt wird zunächst telefonisch. Bei unserer Bestellung ist es schon 20:15 Uhr, aber da haben Weihnachtsmärkte ja auch noch geöffnet, und so wählen wir die Telefonnummer und werden direkt von Frau Koken persönlich begrüßt. Eigentlich hatten wir eine Kinderbox mit Schoko-Obst-Spießen ins Auge gefasst, aber auf dem Versandweg bleibt das Obst natürlich nicht frisch - hätten wir uns auch denken können. Frau Koken hat eine Alternative parat und wir schwenken um auf eine Kinderweihnachtsbox im Wert von 20 Euro. Individuelle Wünsche in der Bestückung werden gerne erfüllt. Die eigentliche Bestellung erfolgt dann unkompliziert über WhatsApp und die Bezahlung per PayPal. Am nächsten Tag kommen Fotos der Box sowie der Nachweis des versicherten Versands aufs Handy.

Tags darauf ist das Paket schon da ...

... und die Aufregung der Vierjährigen groß: Mit leuchtenden Augen werden das Packpapier abgewickelt und der Deckel der bunten Schachtel gelüftet - hervor kommen ein Weihnachtsbaum aus Filz, gefüllt mit Mäusespeck und Fruchtgummistangen, zwei Sorten gebrannte Mandeln, schokoüberzogene Mäusespeck-Tannenbäume, eine Lebkuchenfigur mit dem Namen meiner Tochter, eine Zuckerstange sowie eine handgeschriebene Weihnachtskarte. Alles ansprechend verpackt, frisch und lecker. Nun sind wir in festlicher Weihnachtsstimmung und glücklich, dass wir zusätzlich die von Corona gebeutelten Schausteller ein wenig unterstützen können. (Natürlich nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern auch für alle anderen Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten, Ostern und viele mehr.)

Wollt ihr mit uns auspacken?

Oh, ein Paket! Was da wohl drin ist?
Und so schön verpackt, von wem das wohl ist?
Tadaaa! Eine Box voller Süßigkeiten, das muss vom Weihnachtsmann sein!
Und, wie schmeckt's?
Wie's aussieht, ganz schön lecker!
Aber nicht alles auf einmal verputzen! Diese Weihnachtsbox für große und kleine Naschkatzen und -kater kostet 20 Euro.

Koken GmbH & Co. KG, Neckarstr. 17, 41836 Hückelhoven, 0171-1192795, info@koken.de, koken.de