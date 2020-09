Theaterclubs für Kids starten

× Erweitern © Stephan Walzl Kindertheaterclub Staatstheater Oldenburg

Ob spielerfahren oder unerprobt: In den Clubs des Oldenburgisches Staatstheaters kann jeder mitmachen! Neun Theaterprojekte für verschiedene Altersstufen von Kindern über Jugendliche bis Erwachsene proben einmal wöchentlich im Theater, die Aufführungen finden im Frühjahr 2021 auf der Bühne vor echtem Publikum statt. Und egal, ob ex- oder introvertiert, tanzbegeistert oder zeichentalentiert: In den Clubs findet jede Form ihren kreativen Ausdruck.

Jugendliche ab 14 Jahren treffen sich dieses Jahr im Projekt Raus! Raus - für Kinder stehen gleich drei Clubs zur Auswahl: In "Es klatscht ein Huhn zur Mitternacht" entwickeln sie Ideen, aus denen ein ganzes Stück wird: Ein Zauberer, der Angst vorm Zaubern hat? Eine Tierärztin, die Tieren das Tanzen beibringt? Ein Bäcker, der Wünsche in den Brötchenteig knetet? Die Treffen finden ab Ende September immer mittwochs von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Im Club "Plötzlich" treffen sich immer freitags ab dem 25. September Kinder, die sich mit Erschrecken und unfassbaren Überraschungen beschäftigen möchten, und unter dem Projekttitel "Böse" geht es dann immer donnerstags um Lord Voldemort, Darth Vader, Scar aus König der Löwen, Cruella de Vil, die böse Königin aus Schneewittchen und viele mehr.

Die Treffen finden selbstverständlich unter Einhaltung der entsprechenden Hygiene- und Abstandsregelungen statt, auch die Gruppengröße der einzelnen Projektgruppen wird stark verkleinert, um bestmöglich und sicher proben zu können.

Um in den Clubs mitzumachen, schicken Kinder einfach bis zum 11.09.20 ein gemaltes Bild, ein Foto oder ein kurzes Video von sich und passend zum jeweiligen Thema an mitmachen@staatstheater-ol.niedersachsen.de - bis alle Plätze belegt sind.

