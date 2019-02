Stark gegen sexuellen Missbrauch

× Erweitern © Judith Wallerius Trau dich

Kinderrechte, körperliche Selbstbestimmung und sexueller Kindesmissbrauch sind die Themen des Theaterstücks „Trau dich!“, das im Februar im Schlachthof bereits vor rund 500 Kindern und ihren Lehrkräften aufgeführt wurde. In drei weiteren Theateraufführungen in Bremen und Bremerhaven, will die Initiative rund 2.000 weitere Kinder aus dem 6. Jahrgang erreichen.

Initiert wurde die Aktion vom Bundesministerium für Familie und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, um Mädchen und Jungen über ihre Rechte aufzuklären, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sie zu informieren, wo sie im Falle eines Übergriffs Hilfe finden. Die Schirmherrschaft für Bremen haben Anja Stahmann, Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport, und Dr. Claudia Bogedan, Senatorin für Kinder und Bildung, übernommen.

Bundesministerin Dr. Franziska Giffey erklärt dazu: „Wir wollen, dass jedes Kind erkennen kann, wann Grenzen überschritten oder Regeln missachtet werden. Damit es weiß: Wenn mich jemand so anspricht oder so anfasst oder wenn ich ein komisches Gefühl habe – dann ist das nicht richtig. Es muss auch für alle Erwachsenen im Alltag selbstverständlich werden, hinzuschauen und präventiv zu handeln, damit jedes Kind frei von sexualisierter Gewalt aufwachsen kann.“

„Fast 12.000 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern hat die polizeiliche Kriminalstatistik im Jahr 2017 erfasst, und die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen“, sagt Senatorin Anja Stahmann, und Claudia Bogedan betont: „Körperliche und seelische Gewalt gehören nicht in ein Kinderleben – in kein Leben. Prävention und wirksame Hilfsstrukturen müssen überall ansetzen – im Elternhaus, im Sportverein, im religiösen Bereich, in Kitas und Schulen. Verdachtsfälle dürfen nicht verschwiegen werden, Kinderschutz muss oberste Priorität haben. ‚Trau dich!‘ erreicht Kinder und Jugendliche über das Theater und viele weitere Angebote auch für Lehrkräfte und Eltern. Ein Ansatz, der überzeugt.“

Für Eltern bietet die Initiative einen Ratgeber an, der Informationen über das Theaterstück und Hinweise für das Gespräch mit ihren Kindern liefert. Ein eigens für Lehrkräfte und Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe entwickeltes Methodenheft gibt Anregungen zur Vor- und Nachbereitung des Theaterstücks. Eltern und pädagogische Fachkräfte finden alle Informationen auch online.

Kinder werden unter www.trau-dich.de mit altersgerechten Informationen direkt angesprochen und finden neben Videoclips auch Beratungsstellen und Hilfsangebote in ihrer Nähe.

