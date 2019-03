Trommelwirbel für Christian Humm

× Erweitern © Daniel Zaidan/Verlag aus Bremen Trommel 2019

Unser Geschäftsführer und Mitherausgeber wurde im Bremer Rathaus für sein soziales Engagement ausgezeichnet. Darauf sind wir nun doch ein wenig stolz, weshalb wir hier ausnahmsweise mal in eigener Sache für euch von der schönen Preisverleihung berichten wollen:

Am Mittwoch, den 13. März, hat der Verein Arbeit und Zukunft e.V. in den herrschaftlichen Kaminsaal eingeladen, und neben den aufgeregten Mitarbeitern des Verlag aus Bremen erschienen ein Fernsehteam von Buten & Binnen, Reporter verschiedener Medien, die Initiatioren und viele Gäste, um die Preisverleihung mitzuerleben: Christian Humm wurde die „Trommel 2019“ für seinen besonderen Einsatz für Menschen verliehen, die nach einer Krankheitsphase oder mit einer Krankheit auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen wollen.

© Daniel Zaidan/Verlag aus Bremen Trommel 2019 Trommelkünstler Thomas Schacht

Unterstützt vom Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, der Agentur für Arbeit, dem Integrationsamt und Jobcenter, dem Gewerkschaftsbund Bremen und den Unternehmerverbänden Bremen e.V. würdigt dieser vom Verein Arbeit & Zukunft e.V. verliehene Preis alle zwei Jahre Unternehmer, die den Menschen eine Chance bieten, die besondere Unterstützung beim (Wieder)einstieg ins Berufsleben benötigen.

© Daniel Zaidan/Verlag aus Bremen Trommel 2018 Inge Danielzick begrüßt die Gäste

Nach einer musikalischen Darbietung vom außergewöhnlichen Trommelkünstler Thomas Schacht, richtete Inge Danielzick, Geschäftsführerin des Verein Arbeit & Zukunft e.V. ihre Grußworte an die Gäste: „Mit der Preisverleihung können wir auf etwas aufmerksam machen, das sich sonst eher im Verborgenen abspielt. Wir trommeln heute für die Integration von erwerbslosen Menschen in die Stadt und in die Arbeitswelt.“

© Daniel Zaidan/Verlag aus Bremen Trommel 2019 Staatsrat Ekkehard Siering

Anschließend übernahm Ekkehart Siering das Wort. Der Staatsrat beim Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen erklärte seine Intention zur Unterstützung des Projekts: „Die Arbeit, die der Verein seit 1998 leistet, bedarf einer herausragenden Würdigung. Denn Arbeit bedeutet Teilhabe und die Möglichkeit, seinen Lebensunterhlat selbst zu gestalten und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Mit dem Preis ehren wir nicht nur das persönliche und unternehmerische Engagement von Christian Humm, sondern rücken auch von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene Menschen in den Fokus. Die seit 1998 Geehrten zeigen uns dabei immer wieder nicht nur innovative, sondern auch sehr persönliche und menschliche Wege auf, wie unsere Gesellschaft Teilhabe gerade für Menschen mit Beeinträchtigungen am Arbeitsmarkt verwirklichen kann, deren Bestrebungen in der Gesellschaft oft noch behindert werden.“

© Daniel Zaidan/Verlag aus Bremen Trommel 2019 Anja Meyersieck und Uwe Frenzel halten die Laudatio

Vorgeschlagen wurde der diesjährige Preisträger von Anja Meyersieck und Uwe Frenzel, die als Arbeitstherapeuten am Klinkum Bremen Ost Patienten diagnostizieren und therapieren. Sie nehmen Kontakt mit Bremer Unternehmen auf und vermitteln Patienten als Belastungsprobe in Praktika unter realistischen Bedingungen in einem geschützten Umfeld.

© Daniel Zaidan/Verlag aus Bremen Trommel 2019 Musikalische Trommel

In ihrer Laudatio hoben Uwe Frenzel und Anja Meyersieck die vertrauensvolle, langjährige Zusammenarbeit mit Christian Humm hervor: „Wir arbeiten mit vielen Unternehmen zusammen, aber der Verlag aus Bremen sticht besonders hervor. Herr Humm schafft mit seinem Team einen Rahmen, in dem sich unsere Patienten weiterentwickeln können. Das individuelle Befinden unserer Klienten liegt ihm immer sehr am Herzen, er nimmt sich viel Zeit für Einarbeitung, aber auch für konstruktive Kritik. Damit ist er ein unersetzlicher Bestandteil für den Erfolg und die Zukunfstplanung unserer Klienten. Durch seine besondere Sachlichkeit, Freundlichkeit und Wertschätzung sowie einem außergewöhnlichen Einfühlungsvermögen schafft Christian Humm eine tolle, unterstützende und zielführende Arbeitsatmosphäre, die wir uns öfter wünschen würden.“

© Daniel Zaidan/Verlag aus Bremen Trommel 2019 Die Preisübergabe

Und dann ist es Zeit für die Übergabe der Trommel an Christian Humm: „Es ist schön, dieses Thema heute zusammen in den Mittelpunkt zu stellen. Als Unternehmer muss es mir natürlich auch darum gehen, Arbeitsplätze mit den bestmöglichen Bewerbern zu besetzen und das Maximum herauszuholen. Aber wir müssen auch überlegen, wo wir in einem gesellschaftlichen Miteinander stehen und nicht nur Forderungen an die Politik und Institutionen stellen. Seit 8 Jahren erlebe ich mit unseren Praktikanten viele tolle Menschen, die uns Impulse geben, sich einbringen, unseren Arbeitsalltag mit ihren Ideen und ihrem Erfahrungsschatz bereichern und unserem Team helfen, sich auf Bedürfnisse einzulassen und anzupassen. Das tut uns gut und ich kann es der Unternehmerschaft nur empfehlen: Bitte nachmachen!“

Nach dem Applaus werden noch viele Hände geschüttelt und beim lockeren Sektempfang im vornehmen Kaminsaal Gespräche geführt, Kontakte geknüpft und vielleicht schon Pläne für zukünftige Stellenbesetzungen geschmiedet.

Wer sich auch engagieren möchte, findet Hintergrundinformationen zum Verein „Arbeit & Zukunft Bremen e.v.“ hier.