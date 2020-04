Tipps für die Flimmerkiste

Geben wir es zu: Als Eltern haben wir alle schon mal vom eckigen Babysitter im Wohnzimmer Gebrauch gemacht.

Die Kinder wollen am liebsten ständig vor der Glotze sitzen und manchmal ist es ja auch eine echte Erleichterung, wenn man die Kleinen eine halbe Stunde vor dem Fernseher parken kann, um einfach mal durchzuatmen. Und jetzt, in der kontaktbeschränkten Zeit, ist die eine oder andere zusätzliche halbe TV-Stunde sowieso legitim.

Trotzdem – oder gerade deshalb – ist der verantwortungsbewusste Fernsehumgang nach wie vor wichtig und unverzichtbar. Bei allem Verständnis für die Wünsche der Kinder, muss das richtige Medien-Maß bei der Nutzung ausgehandelt und vernünftige Regeln vereinbart werden, die allen gerecht werden. Wenn der Flimmerkistenkonsum überhandnimmt, müssen Eltern auch mal Grenzen ziehen und vor allem konsequent bleiben.

Leichter gesagt als getan, aber zum Glück gibt es Unterstützung. Auf der Internetplattform Flimmo.de finden Eltern viele hilfreiche Informationen, Tipps und Anregungen, wie das alles gelingt.

Die Programmberatung für Eltern und Kinder ist ein gemeinnütziger Verein ohne kommerzielle Ziele. Redaktionell wird er vom JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis verantwortet und befasst sich in Forschung und pädagogischer Praxis mit dem Medienumgang von Kindern und Jugendlichen. Die Ergebnisse verschiedener pädagogischer Forschungsarbeiten sind Grundlage für die Beratung und Informationen in der Erziehungs-, Bildungs- und Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Neben aktuellen Programmtipps, besonders zu Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten, aber auch schulfreie Zeiten wie Ferien oder jetzt zur Corona-Zeit, gibt es auch weiterführendes Informationsmaterial. Die Rubrik "Fallen & Schocker" erklärt, was Kinder überfordern und ängstigen kann und warum das so ist und warum Eltern dies nicht immer auf den ersten Blick erkennen können. Die Rubrik „Rundum vermarktet“ nimmt Medienprodukte mit beliebten Fernsehfiguren unter die Lupe und liefert Einschätzungen zu Inhalt, Qualität, Umfang und Altersangemessenheit. Und um über die Sichtweisen der 3- bis 13-Jährigen Fernsehzuschauerïnnen auf dem Laufenden zu bleiben, führt Flimmo halbjährlich Befragungen bei der jungen Zielgruppe zu einzelnen Sendungen, Sendungsarten oder neue Angebote durch. Im "Kinderbefragungen" können Eltern nachlesen, wie ihre Kinder fernsehmäßig ticken.

Zu den TV-Tipps zu den Feiertagen, Programm-Empfehlungen und Experten-Informationen geht es hier entlang.