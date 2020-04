Nach den Ferien wie geplant in die 5. Klasse

× Erweitern ©yarruta/123rf.com Schulkind

Trotz Coronakrise: Der Übergang von Klasse 4 nach 5 findet für Bremens Schülerïnnen wie geplant statt. Über 98 Prozent kommen an ihre Wahlschule.

„Es ist eine sehr schwierige und belastende Zeit für alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und für die Teams in den Schulen. Das ist uns allen sehr bewusst. Und das gilt insbesondere für Prüflinge, aber auch für Viertklässler, die in eine weiterführende Schule wechseln werden. Der Übergang 4 nach 5 konnte dennoch planmäßig bearbeitet werden. Mit dem Ergebnis, dass wir 98,1 Prozent der künftigen Fünftklässler einen Schulplatz ihrer Wahl anbieten können, eine Prozentzahl die wir bisher noch nie erreicht haben," erklärt Dr. Claudia Bogedan, Senatorin für Kinder und Bildung.

Insgesamt haben 3604 Schülerïnnen an der Erstwahl teilgenommen, 1018 (28,2 %) haben sich mit der Erstwahl für ein Gymnasium entschieden.

Dabei wurde der Erstwunsch von 89,6 Prozent der Schülerïnnen berücksichtigt, aber auch 70 angehende Fünftklässler (1,9 Prozent) konnten keinem Wunschschulenplatz zugeordnet werden (Im letzten Jahr waren es 151). Die Eltern dieser Kinder werden in den kommenden Wochen per Brief darüber informiert, welche Schule alternativ infrage kommt. Insgesamt stehen in Bremen ausreichend Schulplätze zur Verfügung, die Schulaufsicht arbeitet gemeinsam mit den Eltern und Kindern in Beratungsgesprächen daran, wo die Kinder möglichst wohnortnah zur Schule gehen können.