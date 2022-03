Die kleine Raupe lädt ein!

× Erweitern © Martina Buchholz Die kleine Raupe - Figurentheater Bremerhaven

Mit der ganzen Gruppe gratis ins Figurentheater! Für Kindergärten und Grundschulen übernimmt die Bürgerstiftung Bremerhaven die Kosten für zehn Vorstellungen im April im Figurentheater. Darüber hinaus kann auch eine Unterstützung für die Fahrtkosten gezahlt werden!

Gezeigt wird das Osterstück "Die kleine Raupe", das in farbenfrohen Bildern die berühmte Geschichte für Publikum ab 3 Jahren spielt: Am Montag ist ein Apfel dran, am Dienstag lässt sie sich zwei Birnen schmecken, am Mittwoch bleibt von drei Pflaumen nur noch ein Kern übrig. Am Donnerstag steckt sie in einer Erdbeere fest und am Freitag ... Eine Geschichte über das Wunder des Lebens, übers Großwerden und über kleine und große Geschwister

Diese Termine stehen zur Auswahl, jeweils für 50 bis 60 Kinder plus Erzieher:innen bzw. Lehrer:innen.

Dienstag, 19. April um 9:00 Uhr

Donnerstag, 21. April um 11:00 Uhr

Freitag, 22. April um 9:00 Uhr

Dienstag, 26. April um 9:00 Uhr

Mittwoch, 27. April um 9:00 und 11:00 Uhr

Donnerstag, 28. April um 9:00 und 11:00 Uhr

Freitag, 29. April um 9:00 und 11:00 Uhr

Zur Reservierung einfach unter 0471-417584 anrufen oder eine Mail mit Terminwunsch an info@figurentheater-bremerhaven.de senden.