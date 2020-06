Umsonst in den Wildpark

× Erweitern © Wildpark Müden Alpakas im Wildpark Müden, Örtze

Für die Sommersaison 2020 hat sich der Wildpark Müden in der Lüneburger Heide was Schönes einfallen lassen: Zwischen dem 13. Juni und 12. September ist an jedem Samstagabend der Eintritt frei.

© Wildpark Müden Grillabend im Wildpark Müden

Der Dämmerungsspaziergang mit Besuch bei den Alpakas, Elchen, Wildschweinen, Nandus, Waschbären und viele mehr wird dann außerdem von einem Grillfest begleitet: Alle Speisen und kühlen Getränke können unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln mitten im Park unter freiem Himmel entspannt genossen werden.

Wer lieber tagsüber kommt, kann sich schon ab sofort bei täglichen Flugschauen mit Greifvögeln und Eulen, jeweils um 12 und 15 Uhr, erfreuen, dann kostet der Eintritt für Kinder 6,50, für Erwachsene 9 oder 28 Euro für Familien (2 + 2). Hier können Tickets online gebucht werden.