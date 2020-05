So gelingt der Umzug mit der Familie

Wer einen Umzug in Bremen und Bremerhaven mit der Familie vor sich hat, braucht eine sehr gute Planung. Nur dann ist es möglich, um den Wechsel der Wohnung mit einem möglichst geringen Stressfaktor zu erleben. Wichtig ist, dass möglichst zeitig mit der Planung angefangen wird: Sobald man weiß, dass die Wohnung gewechselt wird, ist der richtige Zeitpunkt, um mit der Planung zu beginnen.

Am Anfang der Planung steht die Wohnungssuche. Dabei sind viele Details zu beachten. Die Wohnung sollte für die Familie ausreichend Platz bieten. Dabei findet jede Familie für sich selbst heraus, ob eine ruhige Lage oder eine gute Anbindung zum Zentrum bevorzugt ist. In Bremen oder Bremerhaven lässt sich beides in vielen Wohnvierteln auch gut miteinander vereinbaren.

Die Zeiträume für den Umzug definieren

Der Zeitraum, der für den Umzug benötigt wird, definiert sich nach verschiedenen Kriterien. Lebt man bereits in der Region, können einige Wohnungen persönlich besichtigt werden. Für Familien, die aus einer anderen Stadt nach Wohnungen in Bremen oder Bremerhaven suchen, sind die Webseiten ortsansässiger Vermieter wie GCP hilfreich.

Dort finden sich stets die aktuellsten Informationen zu freien Mietwohnungen. Zusätzlich bieten umfangreiche Bilderserien von den Räumen eine große Hilfe, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Für jede Wohneinheit wird dort ein Ansprechpartner aufgeführt. Bei Interesse kann dieser unmittelbar kontaktiert werden. Ist einem die Anreise nicht möglich, bietet GCP zusätzlich einen "Fern"-Rundgang an. Nach vorheriger Absprache führt dann ein Mitarbeiter per Videocall durch die Räumlichkeiten.

Hat man eine passende Wohnung gefunden, beginnt die Planung der Zeiträume. Hier ist es wichtig, die Kündigungsfrist für die alte Wohnung und den Tag des Umzugs exakt zu definieren. Niemand sollte die Mietzahlungen doppelt leisten müssen.

Umzug in eine Wohnung in Bremerhaven

Bei der Auswahl der Wohnung sollte auf ein kinderfreundliches Wohnumfeld geachtet werden. Bevor man einen Mietvertrag abschließt und sich ummeldet, sollten man sich über den Vermieter informieren.

Ist der Mietvertrag unterschrieben, beginnt die eigentliche Planung. Für einen Umzug mit der Familie ist es empfehlenswert, sich professionelle Hilfe durch eine der ansässigen Umzugsfirmen zu holen. Die Umzugskosten sind natürlich höher, als wenn Freunde mithelfen. Allerdings bedeutet der Weg in eine neue Stadt ohnehin einen enormen Aufwand, insbesondere für Familien. Um die Nerven von Eltern, Kindern und Freunden nicht überzustrapazieren, empfiehlt es sich, den Transport in professionelle Hände zu übergeben. Wer ein Unternehmen mit der Organisation des Umzugs beauftragt, profitiert von verschiedenen Vorteilen:

Umzugsmaterialien sind im Preis inklusive

schwere Möbel oder Instrumente bekommen einen sicheren Transport

ein Umzugsunternehmen haftet für eventuelle Schäden

ein großer Teil der Planung wird abgegeben

Alternativ können Teile des Umzugs selbst erledigt werden, um Kosten zu sparen. Hier geht es insbesondere um das Ein- und Auspacken der Kartons. Dies übernimmt die Umzugsfirma auf Wunsch, man kann diesen Teil des Umzugs aber auch selbst erledigen.

Kosten für den Umzug

Die Kosten für den Umzug setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Wer einen Full-Service beauftragt und aus einer anderen Stadt nach Bremerhaven zieht, muss abhängig von der Größe des Haushalts mit einem vierstelligen Betrag rechnen.

Ein Umzug innerhalb Bremens ist preiswerter. Darüber hinaus sollte auch an die Mietkaution gedacht werden. Diese beträgt in der Regel drei Monatskaltmieten.