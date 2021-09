Grüner wird's nicht

1

Lucie-Flechtmann-Platz 1 , 28199 Bremen 0421-69909502

Bei diesem Urban Gardening-Projekt wurde ein Platz in der Alten Neustadt begrünt. Einst war der Lucie-Flechtmann-Platz eine grau gepflasterte Brachfläche, etwa so groß wie ein Fußballfeld. Das wollten die Anwohner:innen ändern und starteten dort 2013 erstmals das Gartenprojekt „Ab geht die Lucie!“ mit Hochbeeten, Kisten und Kübeln. Inzwischen wurde der Boden vollständig entsiegelt. Gegärtnert wird nun vornehmlich in der Erde. Mit Hilfe des Vereins Kulturpflanzen, der Klimawerkstatt und vielen Unterstützer:innen ist der Platz in eine grüne Oase mitten eines urbanen Stadtteils verwandelt worden. Mitgärtnern kann jeder, sonntags wird in der Saison ab 16 Uhr (je nach Wetterlage) ein offenes Gärtnern angeboten. Eine Anmeldung ist nicht nötig.