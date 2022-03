Waschen, schneiden, lesen

× Erweitern © Danny Beuerbach Der Vorlesefriseur

Zum Friseur gehen oder ein Buch lesen gehört nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen vieler Kinder. Bis jetzt. Denn „Lesen macht schön, vorlesen macht schöner“, dachte sich der Münchner Friseur Danny Beuerbach und erfand den Vorlesefriseur.

© Ravensburger Der magische Friseur

Ein Projekt, das bei den Kindern und Eltern so gut ankommt, dass der Ravensburger Verlag ihm ein eigenes Buch gewidmet hat. Von der Stiftung Lesen erhielt er zudem 2021 den 1. Preis für „Herausragendes individuelles Engagement“ in der Leseförderung. Und das beste: Jeder Friseursalon in ganz Deutschland kann Leseförderung jetzt salonfähig machen! Also, liebe Eltern: Wenn eure Friseurin oder euer Friseur die Idee noch nicht kennt, erzählt beim nächsten Termin davon!

Im Park, an der Bushaltestelle oder auf dem Dach eines Bürogebäudes: Mit seinem Pop-up Friseursalon ist Danny Beuerbach in ganz München unterwegs. Aber er kreiert nicht nur an ungewöhnlichen Plätzen Frisuren – wer ihm etwas vorliest, bekommt den Haarschnitt auch noch günstiger. Dass man mit kleinen Mitteln Großes erreichen kann, beweist der Erfolg der Aktion, die ganz zufällig entstanden ist: Nach einem anstrengenden Arbeitstag im Salon konnte sich Danny mal wieder nicht zum Lesen aufraffen. Also packte er sein Buch am nächsten Morgen ein und bat die Kund:innen, ihm daraus vorzulesen. „Das war toll, wie ein Hörspiel!“ Als nächstes nahm er ein Kinderbuch mit, und als der ganz junge Kunde ihm vorlas, dämmerte Danny, dass viel mehr in der Idee steckt: Die Kinder entspannen sich beim Lesen, achten gar nicht mehr auf die Schere und sind am Ende stolz über ihre Leistung. So wie im Buch „Der magische Friseur“: „Lila legt einen Finger auf die Seite, die sie vorlesen möchte, sie holt tief Luft… Während Lila zu lesen beginnt, macht Danny den ersten Schnitt. Und dann ist der Salon verschwunden…“

Die Idee

Unter dem Motto „Book a look and read my book” lesen Kinder der Friseurin oder dem Friseur während des Haarschnitts aus ihrem Lieblingsbuch vor. Die Geschichte dauert so lange, wie der Haarschnitt. Als Dankeschön gibt’s die neue Frisur zum halben Preis oder sogar ganz umsonst.

Ganz einfach mitmachen

Um möglichst viele Salons für die Idee zu begeistern, spendiert Ravensburger den ersten 300 Salons, die mitmachen, ein Starterkit mit Büchern, Stickern und Tipps vom Initiator. Auf der Internetseite dannybeuerbach.de können sich interessierte Salons einfach anmelden und weitere Infos erhalten. Kosten entstehen dem Salon keine, über die Höhe der Rabatte entscheiden die Salons selbst.

Wer wird erster Vorlesesalon in Bremen und umzu?

Schreibt an redaktion@kinderzeit-bremen.de oder kontakt@dannybeuerbach.de

dannybeuerbach.de/vorlesefriseur