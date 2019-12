× Erweitern © Arbeitsagentur Weihnachtsmann auf Bestellung

Ungeduldig fiebert der Nachwuchs Heiligabend entgegen: Bringt der Weihnachtsmann den ersehnten Hubschrauber, Bauernhof oder die Eisenbahn?

Mindestens so wichtig wie der Inhalt der Geschenkpakete ist das Drumherum: Und wenn dann der echte Weihnachtsmann an der Tür klingelt, kann die Überraschung nicht größer sein. Damit nicht Papa, Opa oder Onkel ins Kostüm schlüpfen müssen, bietet die Jobvermittlung der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven den Weihnachtsmann auf Bestellung an. Aber nicht nur an Heiligabend, sondern auch zu Nikolaus, auf Firmen- und Vereinsfeiern oder im privaten Rahmen kann der stilgetreue Weihnachtsmann oder Weihnachtsengel gebucht werden.

Die Jobvermittlung der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven nimmt noch bis zum 13. Dezember unter der himmlischen Hotline 0421-1781173 Aufträge für Einsätze an Heiligabend, Weihnachten oder auf Firmen-Weihnachtsfeiern entgegen. In Bremerhaven ist das Weihnachtsmannbüro für die Buchung unter Tel. 0471-9449230 zu erreichen.