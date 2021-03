100 Geschichten an 3 Tagen

× Erweitern © Andrea Piacquadio/pexels.com Lesen, Bücher

Vom 26. bis zum 28. März 2021 - einen Monat vor dem internationalen Welttag des Buches - veranstaltet der Weltbild Verlag sein kostenloses Kinderbuchfestival im Internet. Neben Neuerscheinungen von rund 60 Kinderbuchverlagen sorgen kindgerechte und interaktive Leseshows, Talkrunden und Backstage-Treffen mit Autor:innen sowie Zeichen- und Bastelkurse für spannende Unterhaltung.

So lädt der fantastische Herr Wolke, Max von Thun, zu einer zauberhafte Leseshow mit „Der Sternenmann“ ein, im Live-Zeichenkurs zu "Gregs Tagebuch" zeigt die Schnellzeichnerin Charlotte Hofmann, wie Comicfiguren entstehen, in der Lesung zu „Fräulein Kniffkes geheime Heldenschule“ liegen "Stinkesocken auf 12 Uhr", und Autorin Alice Pantermüller gibt exklusive Einblicke in den neuen Band ihrer Kultserie "Mein Lotta Leben“. Alle 30 Minuten gibt's neue Lesungen und Angebote auf zwei digitalen Bühnen bei freiem Eintritt.

Eltern finden zudem zahlreiche Veranstaltungen und Tipps zu wichtigen Familienthemen wie Erziehung, Kindergesundheit oder Nachhaltigkeit.

Das komplette Veranstaltungsprogramm und die Registrierung sind kostenfrei.