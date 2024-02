Jedes Bild zählt!

× Erweitern © STAEDTLER Weltkindermaltag 2024

Am 6. Mai ist Weltkindermaltag, und dann heißt es wieder: ran an die Stifte, Pinsel und Wachsmalkreiden, bunte Bilder für den guten Zweck einsenden und natürlich Preise gewinnen!

Nachdem die Kinder im letzten Jahr den Lebensraum Wasser entdeckten, ist nun der Wald an der Reihe. Das Motto „Wunderbarer Wald“ soll Kinder auf der ganzen Welt motivieren, bunte Bilder zu malen und gleichzeitig auf die Wichtigkeit der Wälder aufmerksam machen. Die Idee ist einfach, aber wirkungsvoll: Mit jedem eingesandten Bild wird ein Projekt von Plan International mit einem Euro unterstützt. So können die jungen Künstler:innen nicht nur ihre kreative Seite ausleben, sondern auch einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern in aller Welt leisten. 2024 fließt die Unterstützungssumme in ein Projekt nach Laos*.

Der Wald ist eine der faszinierendsten und bedeutsamsten Naturerscheinungen auf unserem Planeten. Vom undurchdringlichen Urwald, über den tropischen Regenwald bis in dichte Nadelwälder – alle sind der Lebensraum für unzählige Lebewesen. Ob winzige Käfer oder flinke Füchse, freche Äffchen oder knuffige Koalas – diese Vielfalt ist von entscheidender Bedeutung für das Gleichgewicht der Ökosysteme, und so spielen Wälder auch eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Klimas auf unserem Planeten.

Mitmachen, Gutes tun und gewinnen

Vom 1. März bis zum 31. Mai 2024 können sich alle Kinder zwischen 3 und 12 Jahren am Malwettbewerb beteiligen. Egal ob Einzelbilder oder Gruppenprojekte, Collagen oder 3D-Kunstwerke – eine Jury wird aus allen Einsendungen in Deutschland zudem die 80 besten Motive auswählen und mit Produkten aus dem Sortiment von Unterstützer STAEDTLER belohnen.

Die gemalten Bilder können an folgende Post-Adresse geschickt werden:

STAEDTLER SE

Stichwort: Weltkindermaltag 2024

Moosäckerstr. 3

90427 Nürnberg

oder ab dem 01.03.24 auf der Internetseite zum Weltkindermaltag hochgeladen werden (Link).

*Das Projekt „Zukunftschancen durch nachhaltige Landwirtschaft und Klimaschutz in Laos“ der Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland setzt zum einen wichtige Maßnahmen zum Klima- und Katastrophenschutz sowie zur altersgerechten Ernährung von Kindern um. Zum anderen leistet es einen Beitrag zum Erhalt der Wälder. Mit diesem Projekt unterstützt Plan International Deutschland 16 Gemeinden in der entlegenen Region Bokeo dabei, mit den Auswirkungen des Klimawandels zurechtzukommen, ihre Landwirtschaft anzupassen und ihre Lebensgrundlagen zu sichern.