Weltkindertag in Bremen

× Erweitern © art-session fotografie Weltkindertag 2020

Während Deutschlandweit der diesjährige Weltkindertag mit einer Plakataktion am Berliner Reichstag begangen wird, zu der auch Kinderministerin Franziska Giffey mit den Kindern darüber spricht, was sie bewegt, finden in Bremen passend dazu kreative Mitmach-Aktionen unter dem Motto „Kinder erobern die Straßen!“ statt.

Schon zum 23. Mal findet in Bremen die große StraßenSpielAktion im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt. Rund 30 Straßeninitiativen beteiligen sich daran, einen Tag lang in ganz Bremen fröhliche Spielflächen entstehen zu lassen. Kinder, Eltern und Spaziergängerïnnen können ab 10 Uhr den ganzen Sonntag lang ungestört den Platz vor den Häusern genießen und beleben.

Unicef und das Walle-Center rufen Kinder und Familien in der ganzen Stadt außerdem dazu auf, mit bunten Kreidebildern auf den Straßen Anstöße für eine kindgerechte Gestaltung ihrer Umgebung zu geben. Ein neuer Spielplatz? Eine neue Sporthalle? Ein Park zum Spazierengehen? Was sich Kinder in ihrer Umgebung auch wünschen, alles darf gemalt werden. Egal, ob vor dem Haus, in Garageneinfahrten, am Kindergarten oder an der Schule. Alle sollen sehen, was sich Kinder wünschen. Eltern, Nachbarn und Passanten sind dazu aufgerufen die Kreidezeichnungen ihrer Straßen und Plätze zu fotografieren und an das Walle-Center zu schicken: info@walle-center.de. Um den Forderungen somit Nachdruck zu verleihen, wird das Walle-Center aus allen zugesandten Bildern eine Ausstellung in der Mall veranstalten. Für jedes eingegangene Motiv spendet das Walle-Center darüber hinaus 10 Euro an das Kinderhilfswerk Unicef.