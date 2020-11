Online in den Zoo

× Erweitern © Zoo am Meer Bremerhaven Zoo am Meer

Bis mindestens Ende November 2020 haben wegen des Corona-Lockdowns auch die Zoos geschlossen. Aber deshalb muss niemand auf spannende Tierbegegnungen verzichten.

Die Zooschule vom Zoo am Meer in Bremerhaven bietet als außerschulischer Lernort auch in den besucherfreien Zeiten hautnahe Tierbeobachtungen, anschauliche Experimente und spannende Spiele für alle Altersstufen an. Nämlich in der Youtube-Serie "Zooklug": In zahlreichen Folgen vermitteln Tierpflegerin Antje und ihr Kollege Konstantin "Wissen kreuz und quer aus dem Zoo am Meer". Sie besuchen die Tiere in deren Gehegen oder Aquarien und vermitteln den Zuschauerïnnen dabei Spannendes über die Geometrie der Pinguine, die Bionik von Katzenhaien, den Albedo-Effekt von Eisbären und vieles mehr. Für ganz neugierige Naturforscherïnnen gibt es zudem kleine Experimente zum Nachmachen und Rätsel zum Selberlösen.

Alle Folgen bei Youtube.