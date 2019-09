Wo der Wind die Abenteuer hinweht

So viele verschiedene Ausflugsziele, versammelt auf einem Platz, können Familien sonst wohl nirgendwo erleben. Wo vor über hundert Jahren deutsche Auswanderer in die Neue Welt aufgebrochen sind, sind in den letzten Jahren die maritimen Havenwelten entstanden: In der Stadtmitte Bremerhavens am Weserdeich treffen gleich acht spannende Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten aufeinander: Das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost, das Deutsche Auswandererhaus, der Zoo am Meer, das Deutsche Schifffahrtsmuseum, das Historische Museum Bremerhaven, das Atlantic Hotel Sail City mit seiner Aussichtsplattform und nicht zuletzt die Shoppingmall Mediterraneo versprechen ein prallvolles Programm für mehr als nur einen Kurzurlaub.

× Erweitern © Tanja A. Mehl / Erlebnis Bremerhaven

Zum Start empfiehlt sich ein Rundgang im historischen Museumshafen: Direkt zwischen Fußgängerzone und Deutschem Schifffahrtsmuseum können neun echte Oldtimer der Museumsflotte bewundert werden, darunter auch der 75 Meter lange, hölzerne Großsegler „Seute Deern”, der nach dem Brand im Februar allerdings vorerst nur vom Kai aus bestaunt werden kann. Auch von innen begehbar sind die über 600 Jahre alte Hansekogge und das U-Boot „Wilhelm Bauer“. Per Boot können sich Landratten von echten Seebären durch den Hafen führen lassen und sogar ihre Prüfung zum Leichtmatrosen ablegen. Noch mehr traditionelle Segelschiffe laufen am 16. August um 15 Uhr in den Alten Hafen ein: Wattenmeer-Frachter aus Deutschland und den Niederlanden nehmen Kurs auf Bremerhaven und präsentieren sich bis zum 18.8. bei den Schippertagen mit maritimem Programm für Familien.

© Stefan Volk / Deutsches Auswandererhaus Kleine Auswanderer

Ein Stück weiter Richtung Norden werden die Besucher im Deutschen Auswandererhaus im Foyer von der kostenlosen Ausstellung „Ich packe meinen Koffer“ empfangen: Kinder waren aufgerufen, zusammenzutragen, was sie für eine Auswanderung einpacken würden. Die 12 kreativsten Koffer sind noch bis Ende August ausgestellt.

Im Klimahaus gehen die Besucher dann auf Weltreise: Entlang des 8. Längengrades wandern

© Markus Schwarze Klimahaus Bremerhaven

große und kleine Entdecker durch fünf Klimazonen der Erde. Am Gletscher in der Schweiz werden Kühe auf der Alp gemolken, anschließend geht's in Sardinien auf Tuchfühlung mit Schlangen und seltenen Echsen. Echtes Wüstenklima spürt man in Niger, bevor es in den tropischen Regenwald Kameruns und an den Sandstrand von Samoa geht, wo exotische Fische in riesigen Aquarien ihre Kreise ziehen. Für Abkühlung sorgen schließlich minus sechs Grad Celsius in der Antarktis.

Unterwegs begegnen den Besuchern Menschen, die aus ihrem Alltag erzählen und berichten, wie sich ihr Leben und das jeweils vorherrschende Klima gegenseitig beeinflussen. Auf 11.500 Quadratmetern vermittelt die große Wissens- und Erlebniswelt Hintergründe zum Klimawandel und erläutert, wie Zusammenhänge zwischen Klima und Wetter erforscht werden.

© Zoo am Meer Bremerhaven Zoo am Meer

Noch mehr Bewohner aus allen Klimazonen, besonders aber die Tierwelt der Nordsee, sind gleich nebenan im Zoo am Meer zu bestaunen. Neben Eisbären, Robben und Pinguinen wohnen hier auch Menschenaffen, die durch Seefahrer den Weg in den Zoo fanden. Bodentiefe Scheiben erlauben Begegnungen auf Augenhöhe, sogar unter Wasser, wo sich die Pinguine und Seebären täglich in die Herzen der Besucher schwimmen. Auf keinen Fall sollte man die aufregenden Fütterungen verpassen. Im Nordsee-Aquarium zeigen sich dann die Kleinsten von ihrer besten Seite: Seepferdchen, Plattfische und Einsiedlerkrebse, aber auch Störe, Seewölfe und Oktopus Otto lassen sich aus nächster Nähe beobachten.