Mit Wasserratten unterwegs

× Erweitern © Max Topchii/AdobeStock.com Kanutour mit Kind

Sonnenstrahlen glitzern auf dem Wasser, am Ufer rascheln Vögel im Schilf, das Boot gleitet sanft über die Wellen und zwischendurch ein Sprung ins kühle Nass mit Picknick auf der Wiese… Wandern auf dem Wasser ist gerade für Familien ein Riesenspaß, wenn Eltern und Kinder diese Tipps kennen:

Die Fleete und Flüsse in und um Bremen bis nach Oldenburg bieten zahlreiche Landschaften und Möglichkeiten für Kanufahrten, von ruhigen Paddeltouren bis hin zu anspruchsvolleren Strecken. Da ist also ein wenig Planung gefragt, je nach dem Alter und Schwimmfähigkeiten der Reisetruppe. Es empfiehlt sich, schon frühzeitig einen Termin für das Abenteuer festzulegen und die Kanus zu reservieren, denn gerade in den Sommerferien sind die Verleihstationen schnell ausgebucht. In einem Kanadier - so heißen die Kanus, die für gemütliche Wanderungen am besten geeignet sind - haben in der Regel bis zu vier Personen Platz. Sind die Kinder 12 Jahre und älter, können die Erwachsenen in ihrem eigenen Boot mitpaddeln; mit jüngeren Kindern sollten je ein Elternteil und ein Kind in einem Kanu paddeln – und alle, auch die guten Schwimmer:innen, tragen immer eine Rettungsweste.

Die Reviere

Nordöstlich von Bremen ist die Wümme mit ihrer naturnahen Umgebung und ruhigen Wasserverläufen ein echtes Paradies für entspannte Kanutouren durchs landschaftlich abwechslungsreiche Blockland. Mitten durchs idyllische Teufelsmoor fließt die Hamme nördlich von Bremen, die zwischen Worpswede und Osterholz-Scharmbeck schöne Abschnitte für Kanuwanderungen bietet. Auch viele Abschnitte der Hunte sind bestens für Familien mit Kindern geeignet. Mitten durch die malerische Landschaft der Wildeshauser Geest ist ihr Verlauf ruhig und bietet viele Gelegenheiten, die Natur zu beobachten und für Pausen anzulegen.

Die Vorbereitung

Sobald ihr einen Termin und eine passende Verleihstation an eurem Wunschort gefunden habt, wird die Tour geklärt. Bei einer One-Way-Strecke wird das Kanu einfach am Zielort an einer passenden Ausstiegsstelle abgeholt, oder es wird wieder zurück zur Verleihstation gepaddelt. Die Verleiher haben gute Tipps für kinderkompatible Strecken und können einschätzen, wie viele Kilometer die Gruppe schafft. Bei längeren Touren kann es vorkommen, dass das Boot an bestimmten Flussabschnitten mit niedrigem Wasserstand umgetragen werden muss. Dafür braucht man möglichst einen kräftigen Erwachsenen. Prüft vor der Fahrt den Tidenkalender, beachtet unbedingt die örtlichen Regeln und Vorschriften für das Kanufahren und achtet auf die Sicherheit, besonders bei der Wahl der Ausrüstung und der Einschätzung der Wasserbedingungen.

Für die Kleinsten

Bei Familien mit ganz jungen Paddler:innen ist die Kleine-Wümme-Runde mit Start und Ziel in Lilienthal beliebt. Die etwa 2 bis 3 Stunden dauernde Tour führt durch ruhige Bereiche im Naturschutzgebiet Untere Wümme mit wenig Strömung. Viel Natur und zahlreiche Möglichkeiten für ein Picknick unterwegs, machen sie perfekt für den Tagesausflug mit Kindern. Auch eine Rundtour auf der Ochtum mit Einstieg in Kirchhuchting verspricht eine entspannte Kanufahrt durch grüne Landschaften. Allerdings sind hier keine Verleihstationen, dafür aber verschiedene Vereine ansässig, bei denen es sich lohnt, mal nach einer Schnupperpaddeltour anzufragen.

Auf Tour

Sind die Boote gebucht, macht euch gemeinsam Gedanken über die Strecke: Wie lange wollt ihr unterwegs sein, wie viele Pausen sollen eingeplant werden, was brauch ihr an Proviant für den Tag… Auch hier lohnt es sich, die Kanuverleiher zu befragen, sie kennen meist schöne Anlegestellen und können auch die Entfernungen einschätzen. Üblicherweise dauert eine Tour 4 bis 5 Stunden, Pausen nicht vergessen. Falls ihr eine mehrtägige Tour plant, fragt nach Strecken mit Zelt- oder Campingplätzen. Wer Kanus ausleiht, bekommt nicht nur die Schwimmwesten dazu, sondern auch wasserdichte Kanutonnen, um Sonnencremen, Handy, Picknick, Wechselklamotten, Handtücher und Badesachen zu verstauen. Mit spielerischen Elementen wie Naturbeobachtungen oder kleinen Schatzsuchen wird die Fahrt für alle noch interessanter.

Wettercheck

Wenn man frühzeitig reserviert, kann es passieren, dass einem Regenwetter einen Strich durch die Planung macht. Daher unbedingt direkt abstimmen, wie kurzfristig die Tour bei schlechtem Wetter abgesagt werden kann. Ein kleiner Sommerregen zwischendurch verdirbt die Laune aber ganz und gar nicht. Ganz wichtig, auch auf den kleinen Flüssen in und um Bremen, ist der Tidenkalender, auf dem ihr den Wasserstand zu jeder Uhrzeit ablesen könnt. Unbedingt beim Verleih danach fragen!

Mit Kindern im Kanu unterwegs im Blockland - lest hier unseren Tourbericht!

Die Verleihstationen

1 Kanuverleih am Torfhafen Eickedorfer Str. 1 Bremen 0157-364 88 292 Direkt am Bürgerpark kann man bei schönem Wetter Kanus für eine Tour auf dem Torfkanal bis zur Kleinen Wümme oder weiter bis ins Teufelsmoor mieten. Dann begibt man sich auf die historische Route der Torfkähne mit malerischen Bootshäusern und Brücken. In Höhe des Unisees kann man auf ein Eis im Restaurant Platzhirsch einkehren. Bei schönem Wetter empfiehlt es sich, die Boote telefonisch zu reservieren

2 Bootshaus Ramke Ahornweg 5 , 28213 Bremen 0170-4315189 Website Das familiäre Bootshaus an der kleinen Wümme bietet Touren für jeden Geschmack an, darunter eine 24 Kilometer lange Tagestour mit vielen Einkehrmöglichkeiten oder eine romantische Torfkanaltour mit Fledermausbeobachtung in der Dämmerung und anschließendem Flammkuchen im Port Piet. Für Familien empfiehlt sich besonders die Tour entlang des Stadtwaldes in Richtung Schleuse Dammsiel mit Einkehr im Haus am Walde.

3 Kanuscheune Lilienthal Mehlandsdeichweg 1 , 28357 Bremen Website Mit der Straßenbahnlinie 4 bis zur Haltestelle „Truperdeich“ ist die Verleihstation leicht erreichbar, und dann geht’s in 2er-, 3er- oder 4er-Kajaks auf den „Alten Torfkahnwegen” auf Hamme und Wümme ab in die schöne Natur. Die Boote können auch zu Wunscheinstiegsstellen gebracht und abgeholt werden, und sogar Picknickkörbe schnürt das Team.

4 Kanu Kumpel Neustettiner Str. 13 , 28717 Bremen 0176-55051208 Website Von der Blockland-Tagestour auf der naturbelassenen Wümme bis zur 3-Tage-Tour durch die Teufelsmoor-Region inklusive Übernachtungsmöglichkeiten auf den Campingplätzen entlang der Hamme hat die Verleihstation in Burgdamm die passende Wasserwanderstrecke in verschiedenen Kanadiern für 2 bis 5 Personen im Angebot.

5 Yeti Erlebnistouren Donnerschweer Str. 48 , 26123 Oldenburg 0441-856845 Website Auch die Hunte ist ein beliebtes Kajak. und Kanu-Revier. Auf der familienfreundlichen Strecke von Astrup nach Oldenburg schlängelt sich der Fluss malerisch durch die Wardenburger Marsch mit vielen Pausenplätzen und Bademöglichkeiten. Die Boote werden an die gewünschte Einstiegsstelle gebracht, ein Mitarbeiter erklärt die Strecke und die Kunst des Kanufahrens und dann wird in eigenem Tempo flussabwärts gepaddelt.