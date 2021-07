Gastrotest: Strandurlaub vor der Haustür

Herrlich, die Außengastronomie ist wieder geöffnet! Bei schönstem Sonnenschein bekommen wir jetzt so richtig Lust auf Urlaub. Das geht auch für ganz Kurzentschlossene mit Kind und quasi vor der Haustür.

Unter einer Palme im Sonnenstuhl liegen, mit einem kühlen Getränk in der Hand abwechselnd auf das Wasser und das im Sand spielende Kind schauen und die Sonne genießen – klingt nach Urlaub am Mittelmeer? Tatsächlich befinden wir uns mitten in Bremen.

× Erweitern Gatstrotest: White Pearl Beach Club

Das Ambiente

Der 5-Jährigen wird langweilig, uns Eltern hat die Hitze etwas träge gemacht, und eine Erfrischung käme uns allen an diesem sonnigen Nachmittag gelegen. Wo könnten wir alle Bedürfnisse gleichzeitig bedienen? Wir radeln zum White Pearl Beach Club auf der Werderinsel, zum ersten Mal mit Kind. Gegenüber der berühmten „umgedrehten Kommode“ können unsere Räder an zwei großen Fahrradständern sicher geparkt werden, sogar für Autofahrer stehen einige Parkplätze zur Verfügung. Kaum haben wir den Eingang der weiß gestrichenen Holzbar passiert, bietet sich uns ein fantastischer Ausblick auf Weser und Innenstadt. Wieder können wir es nicht fassen, dass wir diesen schönen Ort sogar am Wochenende mit nur wenigen anderen Sonnenanbeter:innen teilen müssen. Also Schuhe aus und ab an den Strand. Töchterchen Isabel stürmt sofort auf den Spielplatz mit Turm, Rutsche und kleiner Kletterwand. Außerdem werden zwei Schaukeln, eine Matschküche und das Sandspielzeug in Beschlag genommen. Zum Relaxen für die Großen gibt es Paletten-Sofas, Strandstühle und Hängematten, wahlweise in der Sonne oder unter schattenspendenden Strohschirmen. Wir machen es uns auf Liegestühlen bequem, stecken die Zehen in den feinen Sand und versinken beim Schiffe gucken auf der Weser in echtes Urlaubsfeeling.

© Marina Scharenberg Gastrotest: White Pearl Beach Club

Trinken und essen

Getränke werden an zwei Bars ausgeschenkt, in der Hauptsaison kommt auf der Wiese oft noch ein Bierwagen hinzu. Das Angebot an den Bars unterscheidet sich, und so müssen wir beide Tresen ansteuern. Papa löscht seinen Durst mit einem großen Bier (4,50 Euro), Mama trinkt einen hausgemachten Eistee (3 Euro) und Isabel zieht ihre Apfelschorle (2,50 Euro) für alle laut hörbar durch den Strohhalm. Die Cocktails sparen wir uns für den nächsten kinderfreien Abend auf. Gegen den kleinen Hunger werden fünf Baguettes (ab 5,50 Euro), zwei Salate und wechselnde Speisen vom Grill angeboten. Isabel stärkt sich mit einer Brezel für 1,50 Euro. Die Laufwege sind vorgegeben, der Abstand zwischen den Plätzen ist großzügig und das Gelände weitläufig, sodass wir auch in Zeiten von Corona ein sicheres Gefühl haben. Das Publikum variiert erfahrungsgemäß je nach Wochentag, Tageszeit und DJ-Veranstaltung zwischen Ausflüglern, Familien, Paaren, Gruppen und Partyfans. Hunde dürfen auch mit, müssen aber angeleint auf der Wiese Platz nehmen, damit es kein Malheur im Sand gibt.

Fazit

Sowohl die Palettenmöbel als auch die Speisen sind passend für eine Strandbar: einfach aber gut. Mit seinem traumhaften Ausblick und Urlaubs-Ambiente gehört der Beachclub White Pearl zu unseren Lieblingsorten im Sommer in Bremen. Nicht nur dank des liebevoll eingerichteten Spielplatzes fühlen wir uns in dieser Strandbar auch mit Kind herzlich willkommen. Insbesondere für Bremer Familien von der rechten Weserseite ein triftiger Grund, auch mal das linke Weserufer zu besuchen.