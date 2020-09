× Erweitern © Marina Scharenberg Der Kindertisch im Bistro-Café Am Neuen Markt

Der Ruf der Riesen-Pizzen lockt uns in die Alte Neustadt: Mit zwei Familien machen wir uns auf den Weg, neben den Eltern haben wir als unabhängige Restaurant-Begutachter vier Kinder dabei: Yuna, 1 Jahr, Isabel und Ranya, beide 4, und die 7-jährige Nayla wollen wissen, ob die Gerüchte stimmen!

Bei unserem Besuch zur Mittagszeit ist das italienisch-mexikanische Bistro gut besucht, wir können aber noch drei kleine freie Tische im großzügigen Außenbereich auf dem Marktplatz zusammenrücken, damit alle gemütlich sitzen und essen können. Für die Kleinste gibt es einen Kinderhochstuhl. Am Platz fahren nur wenige Autos vorbei, die Statue vom „Kleinen Roland“ wird gleich als Klettergerüst genutzt und auch sonst ist viel Raum zum Spielen, dazu gibt es einen Eimer voll bunter Kreide, um den Platz zu bemalen. Große Schirme und Bäume spenden ausreichend Schatten, und die mit Blumen und Erdbeeren bepflanzten Beete schaffen eine gemütliche Gartenatmosphäre. Hier draußen gibt es neben 60 Sitzplätzen auch genug Platz für Kinderwagen, Fahrradständer befinden sich in unmittelbarer Nähe. Im Innenbereich kommen regulär 20 Gäste gleichzeitig unter, in Coronazeiten eher weniger. Gut, dass die Sonne scheint und wir draußen bleiben können.

Isabel und Ranya bestellen Nudeln mit Tomatensoße und Parmesan. Die Eltern rollen mit den Augen und fragen sich, wann diese Phase wohl vorüber sein wird. Damit keiner meckern kann, werden Nudeln, Sauce und Käse separat serviert. So kann jedes Kind selbst dosieren und gleich noch den Tisch „verschönern“. Für den Kellner sind Extrawünsche kein Problem, er hat selbst fünf Kinder, wie er uns fröhlich erzählt. Nayla bestellt eine Pizza Margherita für 7,90 Euro und erklärt, dass sie auf keinen Fall gedenkt, mit ihrer Schwester zu teilen. Mal schauen… Schnell werden die Getränke serviert, nach rund 35 Minuten kommt das Essen und alle Augen werden groß: Die Pizzen sind so riesig, da hätte eine für alle Kinder gereicht. Die Jüngste nascht bei Isabel und Ranya. Die Erwachsenen haben sich für Pizza mit Putenschinken an Sauce Hollandaise entschieden, eine Pizza England mit Bacon und Peperoni, außerdem Chimichangas und Quesadillas con Pollo mit hausgemachter Sauce. Die große Karte mit Suppen, Pasta, Pizza, Enchiladas und Co. wird jede Woche um saisonale Angebote ergänzt, die Abwechslung bringen. Alle essen begeistert, verkleckerte Nudelsoße wird entspannt ignoriert und beim zufriedenen Mampfen hätten wir fast die Prominenz verpasst: Zur Freude der Väter ist der ehemalige Werder-Starkicker Kugelblitz Ailton unter den Gästen und macht bereitwillig ein Foto mit uns. Als Freund des Inhabers ist er regelmäßig hier anzutreffen. Etwas peinlich: Hinterher erfahren wir, dass er Geburtstag hatte: Falls du dies liest, lieber Ailton, alles Gute nachträglich! Zum Abschluss spendiert der Inhaber noch jedem Kind ein Stück Wassermelone.

Fazit: Ein sehr leckeres Essen mit glücklichen Kindern und entspannten Eltern. Die Preise erscheinen uns fair kalkuliert, der Service ist durchweg kinderfreundlich. In der Damentoilette gibt es eine Wickelmöglichkeit. Auch in der kalten Jahreszeit lohnt der Besuch, dann werden im Außenbereich ein Zelt und eine Glühweinbude aufgebaut. Die durchgehenden Küchenzeiten sind besonders familienfreundlich.

Bericht und Fotos: Marina Scharenberg