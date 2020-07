× Erweitern ©Suse Lübker Außenansicht Cafè Knopps Park

Corona macht‘s möglich: Seit Beginn der Pandemie hat mein Sohn Lust auf Rennradtouren mit mir. Einfach losfahren, die Gegend erkunden, Fotos machen, Eis essen und so. Gemeinsam haben wir schon einige Kilometer „abgeradelt“. Heute wollen wir nach Bremen-Nord, unser Ziel ist das Café Knoops Park an der Lesum.

Nach einer einstündigen Tour durchs Blockland und am Lesumufer entlang sind wir reif für eine Erfrischung. Das Café liegt am Rand von Knoops Park, hohe Bäume beschatten die Außenplätze: ein gemütlicher Ort mit kleinen Bistrotischen. Abstand ist hier kein Problem – es gibt genug Platz. Direkt nebenan befindet sich ein kleiner Spielplatz mit Schaukel und Rutsche, hundert Meter weiter fließt die Lesum. Heute, an diesem sonnigen Frühsommertag sind viele Mütter mit kleinen Kindern unterwegs, holen sich ein Eis „to go“ oder trinken einen Cappuccino und nutzen die Auszeit, während der Nachwuchst die Spielgeräte erobert.

© Suse Lübker Café Knoops Park - Strandkorb

Fast alle Plätze im Kaffeegarten sind besetzt, nur der Strandkorb ist noch frei. Irgendwie ein merkwürdiger Platz: Ein Strandkorb im Wald! „Gemütlich“, findet Anton und will ein Eis. Ich frage die Servicekraft nach einer Empfehlung: Sie bringt mir eine Waffel mit Erdbeeren, Eis und Sahne. Die Waffel ist so lecker knusprig, dass Anton auch noch eine Portion braucht. Ich staune, wieviel Kalorien so ein 13-Jähriger zu sich nehmen kann.

Ganz entspannt ist es hier, das Publikum sehr gemischt: ältere Damen, ein junger Mann mit Notebook, mittelalte Paare und immer mehr Familien mit Kindern. Viele Fahrräder parken vor dem Café. Ich kann mir gut vorstellen, auch mal im Herbst oder Winter herzukommen, nach einem Spaziergang im Park und mich dann mit einer heißen Schokolade im Café aufzuwärmen, draußen bunte Blätter und vielleicht sogar Schnee? Und das Kuchenangebot sieht auch verlockend aus.

Nach dem Cafébesuch drehen wir noch eine Runde durch den weitläufigen Park. Ganz schön hügelig ist es hier, also runter von den Rädern, wir schieben die Steintreppen hinauf und genießen den weiten Blick auf die Lesum. Familien habe ihre Picknickdecken ausgebreitet, die Kinder toben auf der Wiese. Irgendwo hier findet normalerweise der Sommer in Lesmona statt, in diesem Jahr ist leider alles anders: Das Open-Air-Klassikkonzert mit Picknick im Park fällt aus.

Direkt an der Lesum entdecken wir einen größeren Spielplatz mit bunt bemalten Tierfiguren und hohen Klettergeräten. Auch hier ist einiges los, aber genug Platz für alle. Der Park ist ein Ort zum Verweilen, überall findet man Plätze für eine kurze oder längere Rast.

©Suse Lübker Café Knoops Park - Speisekarte

Fazit: Das kleine Café ist ein schöner Ausgangspunkt für einen Entdeckungsspaziergang. Es lohnt sich, die historische Parkanlage Schritt für Schritt zu erforschen. Vor allem im Sommer werden Kinder hier ihren Spaß haben: Ein leckeres Eis, eine köstliche Waffel, Spielplätze vor der Tür und Wald und Wiesen zum Herumtoben – mehr muss nicht sein für einen gelungenen Ausflug mit Kindern!

www.cafeknoopspark.de