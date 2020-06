Familienidylle Deichkind in Achim

An einem warmen Nachmittag beschließen wir spontan, eine Radtour zu machen. Ziel: das Deichkind, ein familienfreundliches Café und Restaurant in Bollen bei Achim – ein Tipp von zwei befreundeten Familien, die dort häufiger mit Kind und Kegel einkehren. Der Plan erweist sich, nachdem wir kleine Startschwierigkeiten überwunden haben, als richtig gute Idee.

Unser Sohn will nämlich diesen sonnigen Tag lieber im Haus verbringen. Wir fahren dann zwar los, aber das unwillige Kind möchte zwischendurch einfach nicht weiter. Ein bisschen verstehen wir das sogar, denn das neue Fahrradnavi führt uns lange durch triste Wohngebiete, über mehrspurige Straßen, durchs Industriegebiet.

Nach dem letzten Stück, das eher unseren Erwartungen an eine Feld- und Wiesentour entspricht, brauchen trotzdem alle erstmal Abstand. So sitzen wir Eltern auf der Terrasse des Deichkinds und versuchen uns zu entspannen, während unser Sohn einige hundert Meter vor dem Ziel am Straßenrand mault. Irgendwann hat der beste aller Ehemänner das Nachsehen, sammelt das Grummelkind ein und bestellt ihm eine Eisschokolade. Die Stimmung bessert sich.

Jetzt haben wir auch den Kopf frei, uns richtig umzusehen: Das Deichkind liegt am Bollener Deich direkt an der Weser, gleich an einem Campingplatz. Von der großen Terrasse mit Biergartencharakter haben wir einen schönen Blick auf den Fluss mit Badestrand. Dem Kind ist weniger nach baden, eher nach der riesigen Eisschokolade, die schnell kommt – und unser Sohn beschwert sich prompt über die Fruchtsoße, die seiner Meinung nach nicht zum Schokogeschmack passt. C‘est la vie – soll er maulen, unser Kaffee ist lecker und wir nutzen die Zeit, auch einmal einen Blick ins Innere des Restaurants zu werfen: Mehrere ineinander übergehende Räume bieten genug Platz auch für größere Familientreffen, alles ist hell und modern eingerichtet. Die Kinderspielecke, ein kleiner offener Raum, ist gut ausgestattet und groß genug für mehrere Kinder.

Irgendwann fällt unserem kleinen Technikfreak ein, dass er seine Kamera dabei hat und – plötzlich gut gelaunt – erforscht er die Umgebung, entdeckt zahlreiche Schneckenhäuser und fotografiert Spinnweben im Gegenlicht. Was wir gleich gesagt haben, sieht er jetzt auch: Dies ist ein richtig schöner Ort.

Am Spätnachmittag machen wir uns auf den Rückweg, nachdem uns die nette Deichkind-Besitzerin erklärt hat, dass wir wunderbar entlang der Weser zurück in die Stadt fahren können. Ab jetzt ist unsere Fahrradtour genauso, wie wir sie uns von Anfang an gewünscht hätten: Glückliches Kind radelt mit entspannten Eltern über den Deich, begrüßt jedes Pferd auf den weitläufigen Weiden mit Begeisterung, zählt Windräder und plappert gut gelaunt über das Leben.

© Suse Lübker Wintergarten Restaurant Deichkind

Fazit: Das Deichkind ist ein empfehlenswertes Restaurant für Familien mit kleinen und großen Kindern. Unser Tipp: möglichst einen Platz im großen Wintergarten reservieren, dort sitzt man auch bei kühlen Temperaturen warm und gemütlich und hat einen schönen Ausblick auf die Weserlandschaft und auf spielende Kinder drinnen oder draußen. Mit dem Fahrrad braucht man aus der Innenstadt gemütlich gefahren etwas mehr als eine Stunde, mit kleineren Kindern etwas länger. Der schönste Weg führt direkt an der Weser entlang über den Osterdeich Richtung Hemelingen und auf Feldwegen durch die weitläufige Wesermarsch. Die Alternativstrecke über Mahndorf ist nicht zu empfehlen.

www.bollen-deichkind.de