Mit Kind im "Für Elise"

Endlich ist der Sommer da und unsere kleine Familie genießt jede freie Minute im Garten. Heute Nachmittag ist es aber so heiß, dass wir uns bei einer Fahrradtour ein wenig Fahrtwind um die Nase pusten lassen möchten. An der Weser entlang geht’s aus der Neustadt bis nach Walle, wo wir am Ziel von einem großzügigen Fahrradstellplatz und dem originellen Außenbereich begrüßt werden. Einige der Sitzgelegenheiten wurden aus stapelbaren Getränkekisten gebaut, während die Tische aus robusten, hölzernen Kabelrollen bestehen. Isabel entscheidet sich für einen schattigen Platz im gemütlichen Innenbereich. Hier sorgen eine liebevolle Dekoration, zwei blau gestrichene Wände und viele Pflanzen für mediterranes Flair. Ein paar Stufen hinab liegt der gut besuchte Kinderbereich mit Spielecke. Liebevoll gestaltet und für Kinder bis etwa 6 Jahren reichlich bestückt, ist es auch praktisch, dass die Kleinen nicht so schnell weglaufen können.

Für Elise - Kaffeebar

Die Speisekarte offenbart ein üppiges und vielversprechendes Frühstücksangebot, das jeden Tag von 9 bis 14 Uhr bestellt werden kann. Neben veganem und süßem Frühstück gibt es türkische Spezialitäten wie Menemen (Spiegelei mit gebratenem Gemüse und Fladenbrot) oder verschieden belegte, gegrillte Lavash. Speziell für Kinder werden Rührei, Obst, Croissants oder Brötchen mit gekochtem Ei für jeweils 5,90 Euro angeboten. Am Nachmittag können wir zwischen Kuchen, Waffeln, Lavash-Variationen, Salaten, orientalischen Suppen und einigen Hauptspeisen wählen.

© Marina Scharenberg Für Elise - Kaffeebar

Isabel ordert eine Fritz-Limo für 3,50 Euro und eine Waffel mit Sahne für 4,90 Euro, auf der besonders der rosa Glitzerstaub für Jubel sorgt. Dazu gibt es noch ein Stück Zitronen-Blaubeer-Kuchen für 3,90 Euro. Die kleine Testerin findet ihre Auswahl ausgezeichnet und zauberschön. Die Erwachsenen wählen frische Smoothies für 4,90 Euro, einen Rucola-Salat mit Rote Bete, Feta und Walnüssen für 9,90 Euro, dazu Manti Sucuk (gefüllte Teigtaschen in Joghurt-Knoblauchsoße) für 10,90 Euro. Alles sehr frisch, gekonnt gewürzt, köstlich und abwechslungsreich.

© Marina Scharenberg Für Elise - Kaffeebar

Unser aufmerksamer Kellner berichtet, dass das Café seit drei Jahren von seiner Schwester als Familiengeschäft geführt wird. Dabei läge der Familie die Kinderfreundlichkeit besonders am Herzen, was wir tatsächlich gut beobachten und spüren können. Nach coronabedingten Anfangsschwierigkeiten habe sich die Kaffeebar mittlerweile etabliert. Inzwischen seien die Tische im Bereich der Spielecke meist schon zwei Wochen im Voraus ausgebucht, berichtet er weiter, und empfiehlt grundsätzlich eine Reservierung - am besten per Anruf oder über die Homepage. Nachdem unsere Energietanks wieder aufgefüllt sind, treten wir die Heimreise an, bei der uns Isabel mit einer rekordverdächtigen Trittgeschwindigkeit beeindruckt. Ob das vom Zauberglitzer kommt?

Fazit:

Mal was anderes! Abwechslungsreiche türkische Küche, ein familienfreundlicher Spielbereich und die herzliche Gastfreundschaft machen den Besuch zu etwas Besonderem.