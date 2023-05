Mit Kind im Gartencafé Paulus Gemeinde

Als die Familie zu einem unangekündigten Besuch aufschlägt, ist die Gelegenheit gekommen. Ich begrüße meine Tante singend: „Hätt‘ ich dich heut erwartet, hätt‘ ich Kuchen da.“ Da fällt mir der Geheimtipp wieder ein, und ich schlage vor, das Kuchenangebot im Gartencafé in Habenhausen zu probieren.

Ein Blick auf die Homepage zeigt, dass wir Glück haben, denn heute ist Dienstag und damit einer von nur drei geöffneten Nachmittagen in der Woche. Die Bushaltestelle der Linie 26 ist nur 4 Gehminuten vom Gartencafé entfernt. Wir reisen trotzdem ausnahmsweise mit dem Auto an und sammeln auf dem Weg noch unsere Erstklässlerin an ihrer Schule ein. Links neben dem Gemeindehaus befindet sich ein Parkplatz, von dem aus wir zum großzügigen Außengelände und Eingang des Gartencafés gelangen. Das Café ist gut besucht:

Ein Vater wiegt stehend sein Baby in der Trage, ein Kind spielt auf dem Boden zwischen den Tischen, eine Gruppe von Eltern unterhält sich entspannt, während sich ihre Kids in der Spielecke nebenan vergnügen.

Erstmal bestellen... ... dann genießen. Sieht nicht nur lecker aus, schmeckt auch himmlisch!

Die Willkommenskultur an diesem gemütlich eingerichteten Begegnungsort ist spürbar. Die freundlich-zugewandte Servicekraft erklärt uns, dass das Café von einem Angestellten der Paulus-Gemeinde geführt wird. Die weiteren Mitarbeiter:innen unterstützen ehrenamtlich oder im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres. Die Kuchen und Cookies werden aus der Nachbarschaft gespendet. Dazu können verschiedene Kalt- und Heißgetränke bestellt werden. Bei den Preisen gilt das Wertschätzungsprinzip: Man zahlt so viel wie man kann oder möchte. Wir wählen Käsekuchen, gedeckten Apfelkuchen, Kirsch-Streuselkuchen, zwei Kaffees und einen Kakao. Bereits nach dem ersten Bissen sind wir uns einig: Diese Kuchen sind mit sehr viel Liebe gebacken. Isabel und ich sind selbsternannte Käsekuchenexpertinnen und haben selten einen besseren gegessen. Der Flur des Cafés wird in den Wintermonaten zur Spielecke umfunktioniert. Hier gibt es ein Bällebad, Fußballtore, Bobby Cars und Spielzeug. Zudem gehen von einem weiteren Flur zwei schön gestaltete Räume ab, die mit Tischen und Stühlen bestückt sind und für Feiern oder als Rückzugsmöglichkeit genutzt werden können.

Jetzt aber raus! Auf dem großen Gelände... ... gibt es viel zu entdecken. So macht der Cafébesuch allen Spaß!

An trockenen Tagen verlagert sich der Treffpunkt nach draußen, wo zusätzlich zu den Bänken ein Pavillon aufgestellt wird. Der Spielplatz ist ausgestattet mit Schaukeln, Drehscheibe, Sandkiste, Rutsche, Fußballtoren und vielen Klettermöglichkeiten. Viel zu schnell naht der Feierabend und wir treten den Heimweg an. Der nächste Besuch wird nicht lange auf sich warten lassen und wir sind gespannt auf das nächste Genusserlebnis.

Fazit: Ein zauberhafter und entspannter Treffpunkt mit viel Herz und Platz für alle kleinen und großen Kuchenliebhaber:innen.