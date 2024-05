Waldgeflüster und Waffelzauber

Es ist ein herrlicher Sonntagmittag, Isabel hat sich gerade bei ihrem wöchentlichen Tennistraining vergnügt, da entscheiden wir, das traumhafte Wetter für einen spontanen Ausflug zu nutzen. Unser Ziel: der berühmte Knoops Park in Bremen Nord, von dem wir schon so viel gehört haben. Die Anreise ist ein Kinderspiel, nachdem wir den kleinen Trick mit der Adresse herausfinden: „Am Lesumhafen“ ins Navigationsgerät eingeben, nicht die Adresse des Cafés, sonst landet man in einer engen Seitenstraße ohne Parkmöglichkeiten. Nachdem wir das Auto in einer der Parkbuchten abstellen, beginnt unser kleines Abenteuer.

Vorbei an neugierigen Hühnern

× 1 von 3 Erweitern © Marina Scharenberg Irgendwo hier muss es doch sein? × 2 von 3 Erweitern © Marina Scharenberg Ob das Geflügel den Weg kennt? × 3 von 3 Erweitern © Marina Scharenberg Na also, gefunden! Prev Next

Ein malerischer Waldweg führt uns zum Café, vorbei an ein paar neugierigen Hühnern, idyllisch gelegenen Häusern und durch die belebende Natur. Nach einem zehnminütigen Fußmarsch erreichen wir das Café, direkt an einer großen Waldlichtung gelegen. Die acht kleinen Tische draußen sind alle besetzt, aber wir haben Glück: Ein nettes Pärchen bietet uns einen Tisch an, da sie gerade aufbrechen wollen.

Eis, Waffeln und Nussmarzipan - mmmhhh!

× 1 von 4 Erweitern Frische Erdbeeren, lecker! × 2 von 4 Erweitern Oder lieber einen Kakao? × 3 von 4 Erweitern Das schmeckt auch drinnen gut, aber... × 4 von 4 Erweitern draußen in der Sonne nochmal besser! Prev Next

Zunächst sind wir unsicher, ob es Bedienung an den Tischen gibt, aber eine freundliche Kellnerin zerstreut unsere Zweifel bald. Wir bestellen erfrischende Limonade, Kaffee und natürlich Waffeln, eine Spezialität des Hauses. Eine mit frischen Erdbeeren, Vanilleeis und Sahne, und die andere einfach mit Puderzucker bestäubt. Erst später fällt uns das reichhaltige Kuchenangebot auf, das weder auf der Karte noch auf den vielen Schildern beworben wird. Ich weiß nicht, ob ich mich für die Käsesahnetorte, die Nussmarzipantorte oder den Spaghettieiskuchen entschieden hätte. Alle Torten sind laut Aushang vegan und glutenfrei.

Klettern am Hexenhäuschen

× 1 von 5 Erweitern © Marina Scharenberg Nach dem Schlemmen wird der Spielplatz geentert. × 2 von 5 Erweitern © Marina Scharenberg Mal gucken, ob der Hexenofen noch in Betrieb ist? × 3 von 5 Erweitern © Marina Scharenberg Nein, alles sicher! × 4 von 5 Erweitern © Marina Scharenberg Aber Vorsicht vor den Krokodilen! × 5 von 5 Erweitern © Marina Scharenberg Schnell nach oben in Sicherheit bringen. Prev Next

Direkt beim Café gibt es einen kleinen Spielplatz, ausgestattet mit zwei Schaukeln und einem Kletterhäuschen. Meine Tochter ist besonders fasziniert vom alten Ofen hinter dem Nebengebäude, der uns an ein bekanntes Märchen erinnert. Das Innere des Wald-Cafés ist modern und schick eingerichtet, im Kontrast zu dem etwas in die Jahre gekommenen Mobiliar draußen.

Die Umgebung erkunden

× 1 von 3 Erweitern © Marina Scharenberg Admiral Brommy gab diesem Platz seinen Namen. × 2 von 3 Erweitern © Marina Scharenberg Die Lesum ist nicht weit... × 3 von 3 Erweitern © Marina Scharenberg ... und schöne Villen gibt's auch zu gucken. Prev Next

Während wir unsere Waffeln genießen, gesellt sich ein Pärchen zu uns, das sich in der Gegend gut auskennt und viel über das Café und die Umgebung zu erzählen weiß. Sie empfehlen uns, den Ausflug mit einem Spaziergang an der Lesum entlang zu einem nahegelegenen Spielplatz fortzusetzen, wo ein Bärlauchfeld zum Pflücken einlädt, und Eltern entspannt auf Bänken sitzend gen Wasser blicken können. Diesem Rat folgen wir und runden unseren Ausflug wunderbar ab.

Fazit: Das Cafe Knoops Park bietet die perfekte Kombination aus Natur und dem Genuss von süßen Leckereien – ideal für Familien, die einen entspannten Tag im Grünen verbringen möchten.