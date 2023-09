Ma futtern, Ma schnacken - Ma ausprobieren

× Erweitern © Laura Einsiedler Mit Kind im Ma

Die Ankündigung auf der Webseite vom Restaurant „Ma“ an der Schlachte macht uns neugierig: Hier sollen fünf Muttis Speisen nach traditionellen Familienrezepten zubereiten. „Setz dich an den Tisch und fühl dich zu Hause“, locken sie uns. Da lassen wir uns doch nicht lange bitten.

An einem Samstag um 9 Uhr sind wir mit einer befreundeten Familie zum Frühstück verabredet. Uns und unsere vier wilden Kinder erwartet ein riesiges Buffet. Mit acht Personen kann es schonmal eng werden, gerade wenn man nochmal und nochmal und nochmal Nachschlag holen möchte. Erster Pluspunkt: Umständliches Stühlerücken blieb uns erspart, wir saßen an vier separaten Zweiertischen auf der langen Bank, so dass jede:r im eigenen Tempo essen und aufstehen konnte, wenn es in die nächste Runde ging. Die Kinder waren begeistert und schwer davon abzuhalten, ausschließlich Vanillesoße mit bunten Streuseln zu essen - aber die Obstauswahl überzeugte den Nachwuchs schließlich auch, und Pancakes sind ja natürlicherweise eine gute Grundlage für Vanillesoße. Bei den Papas kamen die deftigen warmen Speisen am besten an, neben Würstchen und Speck gab es verschiedene Eiergerichte und sogar eine Auswahl an Pizzen, die auch Tage nach dem Besuch noch lobend erwähnt wurden. Bei verschiedenen Brotsorten, Lachs, Honig, ausgefallenen Frischkäsemischungen, einer veganen Wurst- und Käseplatte und einem spektakulären Müslibuffet blieben keine Wünsche offen. Unsere kleineren Kinder spielen im Zuckerrausch Fangen zwischen den Tischen, und obwohl sich (noch) niemand beschwert hat, ist das der richtige Zeitpunkt, die mitgebrachte Knete auszupacken, damit wir Großen in Ruhe noch eine zweite Runde Kaffee genießen können.

× 1 von 5 Erweitern Große Auswahl am Frühstücksbuffet. × 2 von 5 Erweitern Nicht nur die Müsli-Abteilung ist reichhaltig. × 3 von 5 Erweitern Der Hit bei den Kids. × 4 von 5 Erweitern Zeit für die mitgebrachte Beschäftigungsknete... × 5 von 5 Erweitern Alle satt, alle glücklich. Jetzt aber raus an die Weser. Prev Next

Im Nachhinein sind wir uns einig, dass es ein familienfreundliches Ambiente war, obwohl es für die ganz Kleinen keine Hochstühle gibt, was uns - mit einem einjährigen Flitzer, der nur halb gern auf dem Schoß bleibt - leicht nervös gemacht hat. Das Einfangen haben wir unter uns aufgeteilt und die Servicekräfte haben grinsend mit angepackt. Die Papas finden „1+ mit Sternchen“, aber mit dem nächsten Besuch warten wir lieber, bis die Kids etwas älter oder gerade bei den Großeltern sind. Allerdings sind die Preise beim Buffet familienfreundlich gestaffelt: Bis einschließlich 5 Jahre essen Kinder kostenlos mit, und bis einschließlich 12 Jahre zahlen sie nur die Hälfte. Für die Erwachsenen kostet der Brunch 16,50 Euro, was bei der Auswahl wirklich ein fairer Preis ist, ein Glas Orangensaft ist inklusive. Außerdem hat die Speisekarte extra Knirps-Gerichte mit „Fun-Kuchen“ oder „Pizza Magaritter“ für 6 Euro inklusive Schorle im Angebot.

Nachdem alle pappsatt sind und für noch mehr Pizza leider kein Platz mehr ist, haben wir Glück mit dem Wetter und können die Kinder beim Spaziergang an der Weser auslüften. Da gibt es noch ein Eis für alle und der Familiensamstag ist perfekt. Wer es sich also Ma richtig gut gehen lassen will, sollte das Frühstücksbuffet am Wochenende bei Ma genießen.