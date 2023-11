Markthallenzauber und Kinderglück

× Erweitern © Marina Scharenberg La Piconera

Spanische Sonne im Bremer Winter: Die Tapería La Piconera nimmt Familien mit auf eine kulinarische Reise voller Herzlichkeit und Kinderspaß.

Mit zwei Freundinnen plane ich einen Restaurantbesuch - und diesmal sind unsere fünf kleinen Entdecker:innen im Alter von 2 bis 11 Jahren mit dabei. Der Ausflug führt uns in die lebhafte Markthalle 8 am Domshof, wo viele Geschmäcker glücklich werden. Wir wissen von früheren Besuchen, dass es dort auch usreichend Platz und Spielmöglichkeiten für die Kinder gibt. Ruckzuck sind wir mit unseren Fahrrädern da, was wegen der kostenpflichtigen Parkmöglichkeiten nicht nur unseren Geldbeutel schont, sondern auch die Nerven.

In der Markthalle 8 gibt es 15 verschiedene Stände. Und das Beste: Man kann überall sitzen und alles essen, was an allen Ständen angeboten wird. Wir sichern uns einen großen Tisch im Kinderbereich, während die Kids sofort die Spielwand mit den vielen Hebeln, Griffen und Türchen unter die Lupe nehmen. Anschließend werden die großen Schaumstoff-Bausteine und das Spielhaus besetzt.

Erstmal ausschwärmen... ... und alle Spielmöglichkeiten auschecken. Aber gleich wird gegessen.

Die Kinder suchen sich Fritz-Schorlen für je 3 Euro aus, die Großen gönnen sich zum Durstlöschen ein spritziges spanisches Bier für 3,50 Euro. Die Erwachsenen bestellen in der Taparìa eine vegetarische Paella zu 10,99 Euro und einen bunten Tapas-Teller zu 29 Euro, der aus Chorizo, Datteln im Speckmantel, Champignons, Sardellen, panierten Krebsscheren, Pimientos, hausgemachter Aioli und Brot besteht. Unser 11-jähriger Gourmet ist ganz begeistert von seiner eigenen Meeresfrüchte-Paella für 13,99 Euro und kann außerdem gar nicht genug von unseren Tapas bekommen.

Die kleinen Feinschmecker:innen schauen sich derweil nach Alternativen um. Die Auswahl ist groß: mexikanisches, chinesisches oder vietnamesisches Streetfood, ukrainische, türkisch-arabische, koreanische, afrikanische oder pakistanische Küche, hawaiianische Bowls, Pizza, Burger oder Pasta. Sie wollen aber auf Nummer sicher gehen und entscheiden sich für knusprige Pommes. Nicht gerade experimentierfreudig, aber wir Mamas lassen uns nichts anmerken und freuen uns, dass es allen schmeckt.

© Marina Scharenberg La Piconera
Auch Pommes schmecken nach Urlaub!
Immerhin ein Gourmet lässt sich die Paella schmecken.

Bei der Verabschiedung bekommen die Kinder von der herzlichen Tapería-Inhaberin kleine Schokoladentäfelchen geschenkt. Teresa, die schon seit der Eröffnung der Markthallte 8 im Jahr 2016 dabei ist, ist nicht nur eine fantastische Köchin, sondern auch eine begnadete Sängerin. Wenn sie einen Auftritt hat, versammelt sich die gesamte spanische Community aus Bremen in der Markthalle 8 wie zu einem großen spanischen Familienfest. Der Nachwuchs erkundet noch schnell den Domshof, bevor wir uns satt und glücklich auf den Heimweg machen.

Fazit: Teresa verwöhnt ihre kleinen und großen Gäste mit spanischen Spezialitäten und warmer Herzlichkeit, während die Markthalle 8 mit ihrer vielfältigen Auswahl und kinderfreundlichen Atmosphäre viele Geschmäcker begeistert.