Wenn das Reisefieber ausbricht

Für die meisten Familien sind Urlaubsreisen in 2020 eher klein ausgefallen oder haben gar nicht stattgefunden. Umso größer ist die Vorfreude auf die kommenden Ferien. Und die fangen schließlich schon bei der Planung an, wenn man sich durch Katalogfotos voller Berglandschaften, endloser Strände oder wilder Flüsse und Seen blättert.

Weil der bei Familien hoch im Kurs stehende Veranstalter Rucksackreisen angesichts der ausfallenden Messen beschlossen hat, für das Jahr 2021 keine Papier-Kataloge zu drucken, haben wir schon mal für euch im Online-Angebot für Familien- und Jugendreisen gestöbert. Das hat etwas länger gedauert, denn bei den Reisezielen von Deutschland, Österreich und der Schweiz über Schweden, Norwegen und die Niederlande bis Frankreich, Griechenland, Portugal oder sogar Costa Rica und Namibia wird die Auswahl nicht einfach.

Zuerst muss man natürlich klären, zu welcher Jahreszeit man verreisen möchte. Dann stellt sich die Frage ob man komfortable Ferienhäuser oder abenteuerliche Zelt- und Tipi-Urlaube bevorzugt, dann kann man sich immer noch darüber streiten, ob es ans Meer oder ins Gebirge gehen soll. Worüber man sich Diskussionen am Familientisch zum Glück bei fast allen Reiseangeboten sparen kann: Die Frage, ob der Urlaub voller Action oder einfach nur Entspannung sein soll, wird einfach beantwortet: Beides! Denn die Arbeit haben sich die Logistiker von Rucksackereisen schon gemacht und Pakete zusammengestellt, die die unterschiedlichen Bedürfnisse und Geschmäcker aller Familienmitglieder an einem Ort bedienen. Ob bei der Abenteuerwoche in Tirol, beim Familien-Segeltörn übers Ijsselmeer, ins Camp an der Loire, auf der Jugend-Wildniswoche in Schweden oder in den Regenwald Costa Ricas - ihr müsst jetzt eigentlich nur noch die Koffer packen.

Kinder, wo soll's dieses Jahr hingehen?