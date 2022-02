Familienreise nach Kanada

Ein Familienurlaub nach Kanada ist seit Ende 2021 wieder möglich. Das flächenmäßig zweitgrößte Land der Erde hat für Reisende viel zu bieten. Deshalb sollte die Reiseroute vor der Abreise gut geplant werden. Dieser Artikel bietet Anregungen für einen Familienurlaub nach Kanada. Für eine Reise nach Kanada ist ein Visum oder eine eTA für Kanada für Erwachsene und Kinder verpflichtend.

Unberührte Natur in den Nationalparks

Für viele Familien besteht der ideale Urlaub mit Kindern aus einer Kombination von Spaß und unvergesslichen, lehrreichen Erlebnissen. In dieser Hinsicht sind die kanadischen Nationalparks perfekt: Die unberührten Naturlandschaften sind enorm beeindruckend und können Kindern den Wert der Natur näherbringen.

In den kanadischen Rocky Mountains befinden sich der Banff- und Jasper-Nationalpark, die über den berühmten Icefields Parkway miteinander verbunden sind. Dieser Teil des Highway 93 bietet spektakuläre Ausblicke über die Berglandschaft (inklusive Seen, Gletscher, Eisfelder, usw.). Daneben sind auch die zwei Nationalparks Kootenay und Yoho in British Columbia für einen Familienurlaub zu empfehlen und darf ein Besuch an die Niagarafälle auf keinem Kanadaurlaub fehlen.

Kinder können die meisten Nationalparks kostenfrei besuchen.

× Erweitern © Floris Siegers on Unsplash Icefields Parkway

Städte, Museen und Vergnügungsparks

Auch der Besuch von Kanadas Städten kann ein großartiges Erlebnis für die gesamte Familie darstellen. Die Stadt Québec z. B. hat ein wunderschönes historisches Zentrum, das im französischen Stil gebaut wurde. Die Stadt ist die älteste noch bestehende europäische Siedlung in Kanada und hat viele berühmte Bauwerke wie das Château Frontenac. Die größte Stadt des Staates Québec, Montréal, ist auch einen Besuch wert. Auch hier sind die französischen Einflüsse deutlich zu erkennen und zu den schönsten Sehenswürdigkeiten gehören der alte Hafen und die Basilika Notre-Dame de Montréal.

Auch im Rest von Kanada gibt es viele sehenswerte Städte. U. a. die Hauptstadt Ottawa, Toronto (mit dem Canadian National Tower), Vancouver (mit dem Stanley Park) oder die Wintersportstadt Calgary sind allesamt einen Besuch wert. Kanada hat auch eine Vielzahl an Vergnügungsparks, worunter Canada’s Wonderland und das LEGOLAND Discovery Centre (beide im Staat Ontario). Für lehrreiche Erlebnisse mit Kindern sind das Discovery Center in Halifax und das Children’s Museum in Québec zu empfehlen.

× Erweitern © Sondoce wasfy on Unsplash Old Québec

Reisevorbereitung: Die eTA Kanada

Reisende aus Deutschland müssen für einen Urlaub in Kanada einen gültigen Reisepass besitzen und vor der Abreise ein Visum oder eine eTA für Kanada beantragen. Dies gilt auch für Kinder. Die eTA für Kanada kann vollständig online beantragt werden, mithilfe eines online Antragsformulars. Mit einem Formular kann die eTA für alle Familienmitglieder zugleich beantragt werden. Die eTA für Kanada ist einfacher, schneller und günstiger zu beantragen als ein herkömmliches Visum und ist für 5 Jahre gültig. Mit einer eTA für Kanada kann das Land mehrmals besucht werden. Mehr Informationen zur eTA.