Vom Engel, der immer zu spät kam

© R. Menke Engel Max - Compania t

Am Nikolaustag spielt die Compania t in der Kesselhalle vom Schlachthof ihr Puppentheater mit Schauspiel und Musik über den verträumten Engel Max für Kinder ab 4 Jahren: Zu Weihnachten versammeln sich alle Engel zum Hosianna-Singen in Bethlehem, um die Geburt des Jesuskinds zu feiern. Mit himmlischem Gesang und so herrlich laut, dass jeder auf der Erde und im Himmel es hören kann. Das will der kleine Engel Max natürlich nicht verpassen und nimmt sich ganz fest vor, rechtzeitig den Weg zur Erde anzutreten. Doch Max ist ein verträumter Engel. Statt pünktlich die Glocken in der Himmelsgasse zu läuten, spielt er mit den Wolken Fangen oder hört dem Wind zu. „Diesmal werde ich ganz gewiss zur rechten Zeit da sein“, schwört sich Max. Schafft er, was er sich vorgenommen hat? Und wo liegt eigentlich dieses Bethlehem?

Die Vorstellung beginnt am Sonntag, den 6. Dezember um 11 Uhr im Schlachthof, die Tickets für 6 Euro können unter 0421-377750 oder per Mail an info@schlachthof-bremen.de reserviert werden.