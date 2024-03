Walk Away und Alpenüberquerung

× Erweitern © Canva Walk away

Auch jenseits religiöser Konfessionen können Kinder und Jugendliche in begleiteten Gruppen gemeinsam auf Sinnsuche gehen. Bei der Jugendvisionssuche begeben sich junge Frauen und Männer in die Natur, um nur mit dem Nötigsten ausgestattet ihre Grenzen auszuloten und zu erweitern, die eigene Reife zu erproben und in die Welt der Erwachsenen aufgenommen zu werden.

Die Jugendvisionssuche richtet sich an 16- bis 18-Jährige und geht auf traditionelle Initiationen bei indigenen Ureinwohner:innen Nord- und Südamerikas zurück. Wenn junge Indigene erwachsen werden wollten, mussten sie sich unter der Aufsicht der Stammesältesten einer fundamentalen Prüfung – dem Walk Away – unterziehen. Auf sich allein gestellt und fastend gingen sie in die Wildnis, um nach einigen Tagen und Nächten in der Einsamkeit gereift in die Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen zu werden.

Die moderne Version der Jugendvisionssuche hat drei Phasen: In der ersten Phase werden die Initianden zwei Tage lang durch Naturübungen und Gesprächsrunden vorbereitet, in der zweiten Phase, der sogenannten „Solozeit“, ziehen sie für 24 Stunden nur mit Schlafsack, Regenplane, Tagebuch und genügend Wasser ausgerüstet allein in die Natur. Dabei verzichten sie auf Gemeinschaft, sämtliche Kommunikationsmittel, auf Essen und eine Behausung und gelten als unsichtbar. In der dritten Phase am vierten Tag werden die Initianden von den angereisten Eltern und den Visionssuche-Begleitern empfangen und in der Gemeinschaft wiederaufgenommen, wo sie ihre Erlebnisse erzählen und dafür gewürdigt werden.

Auch der Verein „Walden e.V.“ ist auf „Erlebnispädagogik und Initiatorische Prozessbegleitung“ spezialisiert und bietet verschiedene Abenteuer für Jugendliche an: Vom Tagesprogramm über mehrtägige Projektfahrten bis zur monatelangen Übergangsbegleitung bekommen die Teilnehmer_innen verantwortungsvolle Aufgaben, in denen sie sich mit sich selbst und der Gruppe auseinandersetzen. Mit Übungen und Erfahrungen in der Natur, bei aktivem Umweltschutz, Eigenintiativen in der eigenen Nachbarschaft oder in Ferienprogrammen werden die Jugendlichen motiviert, persönliche Konzepte zu hinterfragen, Neues zu entdecken und Achtsamkeit und Bewusstheit im Umgang mit Mensch und Natur und nicht zuletzt mit sich selbst zu entwickeln. Bei der Visionssuche, sind die Jugendlichen vier Tage und Nächte allein in der Wildnis mit minimaler Ausrüstung unterwegs, fastend mit ausreichend Wasser stellen sie sich der Herausforderung mit dem Ziel, das Vergangene – also die Kindheit - auf würdige Weise zu bestätigen und kreativ in das Neue, das Erwachsensein, umzuwandeln.

Wilde Kinder und Fire Nights

In Naturcamps erleben 9- bis 13-Jährige ein Wochenende nach selbst erstellten Regeln für ihr Zusammensein. Sie lernen Fertigkeiten wie Pflanzen- und Tierkenntnisse, Fährten lesen, Bogen schießen und Laubhütten bauen. Sie basteln ihren eigenen Medizinbeutel oder Traumfänger, stellen durch Glutbrennen Löffel und Schalen her und lernen, wie man ohne Streichhölzer Feuer macht. Vor dem Tipi am Lagerfeuer klingen die Tage beim Geschichtenerzählen und Singen aus, und in der täglichen Ratsversammlung wird besprochen, was die Teilnehmer bewegt.

13- bis 17-Jährige stellen sich in den Fire Nights neben Wildnis- und Survivaltechniken der zentralen Herausforderung, die die Heranwachsenden fordern und stärken soll: Eine Nacht allein im selbstgebauten Unterstand. Zeremonien am darauffolgenden Tag bekräftigen den Übergang vom Kind zum jungen Erwachsenen. Ein Erlebnis, das die Heranwachsenden fordert, stärkt und einen Schritt näher Richtung junge Erwachsene bringt. Den Abschluss des Camps bildet ein gemeinsamer Kreis mit den jungen Erwachsenen und ihren Eltern und Angehörigen.

Die Jugendvisionssuche ist ein Übergangsritus, bei dem sich16- bis 20-Jährige in die Wildnis begeben, um sich selbst im Spiegel der Natur zu begegnen. Alleine und fastend, nur mit dem Nötigsten an Schutz in der Natur zu sein, ist eine Möglichkeit, seine Grenzen zu erweitern, die eigene Reife zu erproben und das Kind in die Geheimnisse des Erwachsenen zu initiieren.

