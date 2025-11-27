Weihnachtsbäume selber schlagen

© Canva
Weihnachtsbaum schlagen
Mit der ganzen Familie raus in die Schonung, eine kleine Säge im Rucksack und dann das schönste Bäumchen aussuchen ... Aber ist das eigentlich klimaneutral? Das Umweltbundesamt (UBA) der NABU und der BUND empfehlen, Bäume zu kaufen, die in der Region gewachsen sind und das Bio- oder FSC-Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft tragen. Denn Bio-Bäume werden meist durch Mischkulturen vor Schädlingen geschützt, sodass keine Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen. Noch besser ist es laut UBA, sich seinen Baum im Wald selbst zu schlagen.
Wir verraten, wann und auf welchen Höfen wieder besonders frische Nordmanntannen, Blaufichten und Co. geschlagen werden dürfen - und oft gibt es noch kleine, familiäre Weihnachtsmärkte mit Besuch vom Nikolaus dazu!
