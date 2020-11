Wer wird Nikolaus-Superstar?

Singen und Gedichte aufsagen macht nur vor Publikum richtig Spaß, klar. Machen wir es doch mal den echten Künstlerïnnen nach und schicken die Lieder zu den Fans nach Hause.

Wie für die große Bühne müssen natürlich die Requisiten stimmen.

Wenn der ganze Familienchor unter Lichterketten und Glitzersternen, in Strickpullis und mit roten Bommelmützen „O du Fröhliche“ schmettert, ist die Adventsstimmung perfekt inszeniert. Am besten ein paar Mal üben, und wenn dann alle eingesungen und locker sind, kann das Video aufgenommen und als Gruß im Handumdrehen an Opa, Tante und Kitafreundin versendet werden. Das geht zum Beispiel ganz einfach per WhatsApp, wer möchte kann auch auf Youtube kostenlos eigene Videos hochladen und nur für ausgewählte Nutzer veröffentlichen. Mithilfe der Option "Privat" wird das Publikum individuell eingeschränkt und bis zu 50 Freunde und Verwandte können das Video per Handy oder Computer über den persönlichen Link anschauen.

Hinterher kann das Video jederzeit wieder gelöscht werden. Einzige Voraussetzung ist die Einrichtung eines kostenfreien Youtube-Kontos. Im Anschluss wird die Nikolaus-Superstarparty gefeiert, bei der kleine Geschenke oder Schokolade ausgepackt werden dürfen.