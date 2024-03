Kein Ei gleicht dem anderen

× Erweitern © Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Vogeleier

Von erbsenkleinen Kolibri-Eiern bis zum zwei Kilogramm schweren Straußenei umfasst die Sammlung des Naturkundemuseum über 10.000 verschiedene Vogeleier.

Familien können die Vielfalt in der kleinen Osterschau entdecken und in der passenden Führung Eierwissen sammeln. Was die Auswahl in den zwei Pultvitrinen auch verdeutlicht: Eiförmig kann bei dieser Vielfalt vieles heißen.

Die Eier sind elliptisch, kegel- oder kugelförmig. Und wie die Form variieren auch Farbigkeit und Musterung. Dabei zielen die wissenschaftlichen Erklärungsansätze auf eine gute Anpassung an die Umgebung ab: Verhindern kegelförmige Eier vermutlich das Herunterrollen der Eier bei Arten, die auf Klippen brüten, sind gesprenkelte Eier meist schwerer in der Brutumgebung zu entdecken und besser vor Nesträubern geschützt.

Am Ostermontag gibt es eine "Eiersuche" als Führung für Familien.

Das Landesmuseum hat an Karfreitag geschlossen. Am Samstag, den 30. März, sowie an den Feiertagen Ostersonntag, den 31. März und Ostermontag, den 1. April hat das Haus jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.