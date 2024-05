× Erweitern © Natureum Niederelbe Flieger - Eroberung des Himmels

Zusammen mit der Kinder-Uni Freiburg lädt das Natureum alle Kinder ab 5 Jahren zur Kinder-Uni ein. Die Mädchen und Jungen folgen den Meistern des Fliegens – von den ersten Fluginsekten im Erdaltertum über die gigantischen Flugsaurier des Erdmittelalters bis zu den Vögeln in der Erdneuzeit und schließlich den ersten fliegenden Menschen. Dabei lernen sie erstaunliche Fakten über die Evolution und unsere Erdgeschichte. Wusstet ihr zum Beispiel, dass in Wirklichkeit gar nicht alle Dinosaurier ausgestorben sind? Sie erfahren, was der Mensch sich von der Natur abgeschaut hat und das bis heute tut, damit er mit Hilfe ausgeklügelter Technik selbst abheben konnte. Zum Abschluss gibt es echte Greifvögel im Freiflug zu sehen.

Das Mitmachprogramm gehört zur gleichnamigen Ausstellung. Die Teilnahme kostet 9 Euro inklusive Eintritt. Eine Anmeldung wird empfohlen.