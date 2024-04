Thangkas – die Seele des tibetischen Buddhismus

× Erweitern © botanika Bremen Thangkas

Farbenfrohe Mandalas, vergoldete Darstellungen faszinierender Gottheiten und jede Menge spannende Geschichten hinter den Motiven – in der botanika tauchen die Gäste in die Welt der buddhistischen Thangkas ein. Bis zum 28. April 2024 können sie die tibetischen Rollbilder in einer neuen Sonderausstellung bewundern. Die Besichtigung der Ausstellung im Foyer der botanika ist kostenfrei.

Thangkas sind tief in der Tradition des Buddhismus in Tibet verwurzelt – die ältesten Exemplare dieser kunstvoll verzierten Leinen- oder Seidenstoffe sind über 1.000 Jahre alt. Bemalt und bestickt mit buddhistischen Lehren und Symbolen, dienten sie ursprünglich der religiösen Vermittlung an die tibetische Bevölkerung.

Die Bilder unterschiedlicher Größen in Bremens großer Entdeckerwelt werden zum Verkauf angeboten. Der Erlös geht zu zehn Prozent an die Kinderhilfe Nepal e.V., die seit 1989 in Kathmandu tätig ist und dort Kinder in Slums betreut.

Wer selbst im Besitz eines Thangkas ist, lässt sich diesen am Sonntag, dem 14. April 2024, oder am Sonntag, dem 21. April 2024, nach Anmeldung kostenfrei in der botanika erklären.