Wochenend-Schnitzkurs

Im Doku Blumenthal hat die Illustratorin, Autorin und gelernte Holzbildhauerin Charline Alcantara ein Wochenend-Atelier bezogen, in dem sie Kinder in die Kunst des Schnitzens einweiht.

Unter Anleitung schnitzen die Teilnehmer:innen ab 8 Jahren mithilfe von traditionellen Werkzeugen der Holzbildhauerei ihr eigenes Relief aus Lindenholz.

Das Angebot findet am Samstag und Sonntag statt und kostet 45 Euro für beide Tage. Interessierte melden sich einfach telefonisch oder per Mail an.

Neben den Schnitzkursen im Doku und dem KUBO bietet die Künstlerin auch einen wöchentlichen Malkurs im eigenen Atelier zuhause an.