"Lesen ist schön", berichteten die Schüler:innen der Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha Karolin Aulepp, beim offiziellen Start des Förderkonzepts "Leseband" in der Grundschule am Wasser

Mangelnde Lesekompetenzen wie in der aktuellen IGLU-Studie, mieses Abschneiden bei Pisa und immer schlechtere Sprachentwicklung bei Schulkindern haben das Bremer Bildungsressort endlich alarmiert und zum Handeln bewegt.

Zusammen mit der Unternehmerstiftung für Chancengerechtigkeit startet im März 2024 das "Leseband". Für die kommenden 5 Jahre soll das neue Förderkonzept alle Kindern der Grundschulen sowie der 5. und 6. Klassen der Oberschulen in Bremen und Bremerhaven beim Lesen lernen unterstützen.

Das mit Fachexpert:innen und Lehrkräften abgestimmte Lesetraining ist Teil der Gesamtstrategie "Gute Bildung Bremen", die allen Kindern im Land Bremen chancengerechtes und leistungsorientiertes Lernen ermöglichen und sie so bestmöglich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern will.

So funktioniert das Leseband:

Eine tägliche Lesezeit von 25 Minuten für alle Kinder, zieht sich wie ein Band durch den Stundenplan. Zur Umsetzung werden Lehrkräfte an den teilnehmenden Schulen in Fortbildungen dazu befähigt, Lesekompetenz in allen Fächern mitzugestalten. Regelmäßige Lernstandserhebungen unterstützen Lehrkräfte dabei, Lerngruppen und Kinder gezielt beim Lesen lernen zu unterstützen. Die verschiedenen Methoden des Lautlesens, neue Lesematerialien und eine digitale Plattform zur Leseförderung sollen diese Zeit abwechslungsreich und für jede Lerngruppe passend gestalten.

Dass Bremen flächendeckend ein nachgewiesen wirkungsvolles Leseprogramm einführt und den Schwerpunkt auf die wichtigste Kompetenz für erfolgreiche Bildungswege und Teilhabe in der Gesellschaft legt, hat uns überzeugt, das Leseband nach Bremen zu holen,

erklärt Michaela Wintrich die Intention der Unternehmerstiftung für Chancengerechtigkeit.

